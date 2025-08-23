augusztus 23., szombat

Bence névnap

2 órája

„Példásan helyt álltak” – nagy dicséretet kaptak a diákmunkások a jászkunsági településen

Címkék#diákmunka program#Tiszapüspökiben#dicséret

Belekóstoltak a felnőtt életbe a Tiszapüspöki középiskolások. Az idén nyáron is sikeresen zajlott a nyári diákmunkaprogram, a fiatalok szorgalma és fegyelme mindenkit meggyőzött. Bander József polgármester kifejezetten elégedetten nyilatkozott mindazokról, akik az idei nyárból több hetet is beáldoztak a munka érdekében.

Avar Vanda
„Példásan helyt álltak” – nagy dicséretet kaptak a diákmunkások a jászkunsági településen

Söprögetők a focipályán. Akadt munka bőven a diákmunkásoknak.

Forrás: facebook.com / Bander József

Több tucat diák csatlakozott a város életéhez a nyári diákmunkaprogram keretében Tiszapüspökiben. Bander József polgármester elismerően beszélt a diákokról: szerinte a fiatalok nemcsak fegyelmezetten és szorgalmasan dolgoztak, de valódi segítséget is jelentettek a város mindennapjaiban.

nagy siker volt a diákmunkaprogram Tiszapüspökiben
Diákmunkaprogram keretein belül szépült meg a védőnői szolgálat váróterme is. A lányok szorgalmasan dolgoztak a dekoráción
Forrás: Facebook.com / Bander József

Szépültek a terek a diákmunkaprogram keretében

A diákok számos területen kipróbálhatták magukat: segítettek a Tisza-part rendben tartásában, dolgoztak a szolgáltatóközpontban, a helytörténeti gyűjteményben, a könyvtárban, sőt még az önkormányzatnál is. Volt, aki a közösségi házban nagytakarítást végzett, mások a védőnői szolgálat várótermét festették ki kedves, vidám motívumokkal a kisgyermekes családok számára.

Próbáltuk mindenkinek a végzettségéhez, érdeklődéséhez igazítani a feladatokat, így a sportosabb fiatalok inkább a sportpályán segítettek, míg mások a közösségi intézményekben kaptak szerepet. Nagyon elégedett voltam velük, pontosak, megbízhatóak voltak, és szépen beilleszkedtek a munkahelyi közösségekbe.

 – hangsúlyozta a polgármester.

A programban idén 34 diák vett részt, jellemzően 16 év felettiek. Júliusban 22-en, augusztusban pedig 12-en kaptak munkát, 6 órás beosztásban. Feladataik között akadt ebédkihordás, avar takarítás a csatornákból, de olyan apró, mégis fontos munkák is, amelyek a városi dolgozók mindennapjait könnyítették meg.

Bander József kitért arra is, mennyire nagy előnyt jelent a program anyagi oldala: 

Közel 200 ezer forintot is haza tudott vinni az a diák, aki végig dolgozta a hónapot. Ez nemcsak a fiataloknak jelentett komoly zsebpénzt, hanem sok család számára is nagy segítség volt – például a beiskolázási költségeknél.

A polgármester hozzátette: mindezért köszönet jár a kormánynak is, hiszen állami támogatás nélkül a program nem működhetne.

Végezetül a városvezető határozottan leszögezte: a dicséretből sosem elég, de a legnagyobb elismerés mégis az, hogy a fiatalokat jövőre is szeretettel várják vissza. 

 

