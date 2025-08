A kreatív szolnoki zöldséges trükkje egyszerre párakapu a vásárlóknak, és hűtés a gyümölcsnek

A nyári hőségben mindannyian keresünk valamit, ami akár csak egy kis felfrissülést is hozhat. Szolnokon egy helyi zöldséges különleges módszert talált arra, hogy a dinnyéket ne csak frissességükkel, hanem egy kis extra hűtéssel is vonzóbbá tegye. A kis bolt előtt sorakozó dinnye nem csupán édes finomságot ígér, hanem frissítő élményt is, mindezt egy egyszerű, de nagyszerű trükk segítségével.

Egy őstermelő kreatív ötlete a dinnye hűsítésére

Fotó: Beküldött

A hűs dinnye titka

A temető úti zöldséges üzlet előtt elhelyezett dinnyéket vízzel locsolja a tulajdonos. Joggal merül fel a kérdés, hogy miért? A válasz egyszerű: mivel a párolgás hőt von el a felületről, a vízpermettel a gyümölcsök környezetét hűti, és így azok frissek maradnak még a legforróbb napokon is. – árulta el hírportálunknak Szabó Szilvia, helyi őstermelő. A vízpermet az arra sétálókat is enyhe hűsítő párakapuval kényezteti. – Ezzel az egyszerű, mégis trükkös megoldással szerettem volna gondoskodik a hűs gyümölcsökről és a kellemes élményről. – tette hozzá kedvesen Szilvia.