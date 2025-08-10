augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teljesítették a vállalást

53 perce

Hírek érkeztek a mezőtúri East Fest háza tájáról: örömteli fejleményről számoltak be a szervezők

Címkék#kórház#east fest#mezőtúr#jótékonyság

Már több hónapja kiderült, hogy most nyáron nem lesz fesztivál Mezőtúron. Az idei East Fest elmaradt, de a tavalyi még visszaköszön egy nem mindennapi gesztussal.

Avar Vanda

Idén elmarad Mezőtúr legnagyobb zenei eseménye. 2025-ben nem rendezték meg az East Festet. Bár a döntés fájdalmas volt, a szervezők bíznak abban, hogy a mezőtúri fesztivál szellemisége a jövőben újra életre kelhet – akár új formában is. Ám tavalyról még maradt egy vállalásuk, melyet most véghezvittek.

east fest mezőtúr
A tavalyi East Fest közönsége ekkor még nem is sejtette, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy idén kellemes legyen a hőmérséklet a mezőtúri kórház gyermekosztályán
Forrás: Facebook.com / East Fest Mezőtúr

Az East Fest Mezőtúr szervezői „eljótékonykodták” a betétdíjakat

Ahogy a szervezők a rendezvény közösségi oldalán írták, a tavalyi fesztiválon már többségében visszaváltható palackokban lehetett az italokat vásárolni, Re-Pont automaták azonban akkor még nem voltak. A fesztiválozók pedig annak ellenére is partnerek voltak a palackok összegyűjtésében, hogy a szervezők nem tudtak érte pénzt visszaaszni.  Akkor megígérték, hogy a befolyt összeget jótékony célra fordítják majd – és ez meg is valósult.

Tavaly úgy oldottuk ezt meg, hogy saját gyűjtőket helyeztünk ki a fesztivál területén, ahová ezeket a betétdíjas palackokat be lehetett dobni. A résztvevők felé már akkor jeleztük, hogy ezeknek a visszaváltásából összegyűlt összeget jótékony célra szeretnénk majd fordítani. A fesztiválozók pedig lelkiismeretesen gyűjtötték is a palackokat. 

– mesélte portálunknak a fesztivál főszervezője, majd hozzátette, hogy az összegyűlt betétdíjat végül kicsit kiegészítették.

– Miután egyeztettünk a mezőtúri kórházzal, hogy mire lenne szükségük, egy légkondicionáló készüléket vásároltunk belőle. Ezt nyár elején be is szereltettük a kórház gyermekosztályának egyik termébe. 

A történetből az is kiderült, hogy a jótékonyság jótékonyságot szült. A klíma készüléket biztosító és beszerelő cég – ismervén az előzményeket és a célt – töredék áron vállalta a munkát.

Így végül elmondhatjuk, hogy a mezőtúri kórház gyermekosztályának kellemes hőmérséklete  mind a kivitelező cégnek, mind a szervezőknek, mind pedig a tavalyi East Festen résztvevő fesztiválozóknak köszönhetően valósult meg – így ez egy valódi összefogás eredménye volt. 

A nagy népszerűségnek örvendő fesztivál szervezői idén jelentették be, hogy fájó szívvel ugyan, de idén nem tudják vállalni az esemény megszervezését.  A döntés háttérében az állt, hogy – mint írták – jelen helyzetben a lehetőségek semmilyen téren nem adottak ahhoz, hogy az elmúlt évekhez hasonló magas színvonalú rendezvényt hozhassanak tető alá, de bíznak benne, hogy a mezőtúri fesztivál valamilyen formában még sokáig élhet majd. 

Az biztos, hogy a városi kórház gyermekosztályára bekerült klímaberendezés hosszú évekig emlékeztet majd arra, hogy volt egy East Fest.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu