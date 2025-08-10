Hírek érkeztek a mezőtúri East Fest háza tájáról: örömteli fejleményről számoltak be a szervezők

Idén elmarad Mezőtúr legnagyobb zenei eseménye. 2025-ben nem rendezték meg az East Festet. Bár a döntés fájdalmas volt, a szervezők bíznak abban, hogy a mezőtúri fesztivál szellemisége a jövőben újra életre kelhet – akár új formában is. Ám tavalyról még maradt egy vállalásuk, melyet most véghezvittek.

A tavalyi East Fest közönsége ekkor még nem is sejtette, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy idén kellemes legyen a hőmérséklet a mezőtúri kórház gyermekosztályán

Forrás: Facebook.com / East Fest Mezőtúr

Az East Fest Mezőtúr szervezői „eljótékonykodták” a betétdíjakat

Ahogy a szervezők a rendezvény közösségi oldalán írták, a tavalyi fesztiválon már többségében visszaváltható palackokban lehetett az italokat vásárolni, Re-Pont automaták azonban akkor még nem voltak. A fesztiválozók pedig annak ellenére is partnerek voltak a palackok összegyűjtésében, hogy a szervezők nem tudtak érte pénzt visszaaszni. Akkor megígérték, hogy a befolyt összeget jótékony célra fordítják majd – és ez meg is valósult.

Tavaly úgy oldottuk ezt meg, hogy saját gyűjtőket helyeztünk ki a fesztivál területén, ahová ezeket a betétdíjas palackokat be lehetett dobni. A résztvevők felé már akkor jeleztük, hogy ezeknek a visszaváltásából összegyűlt összeget jótékony célra szeretnénk majd fordítani. A fesztiválozók pedig lelkiismeretesen gyűjtötték is a palackokat.

– mesélte portálunknak a fesztivál főszervezője, majd hozzátette, hogy az összegyűlt betétdíjat végül kicsit kiegészítették.

– Miután egyeztettünk a mezőtúri kórházzal, hogy mire lenne szükségük, egy légkondicionáló készüléket vásároltunk belőle. Ezt nyár elején be is szereltettük a kórház gyermekosztályának egyik termébe.

A történetből az is kiderült, hogy a jótékonyság jótékonyságot szült. A klíma készüléket biztosító és beszerelő cég – ismervén az előzményeket és a célt – töredék áron vállalta a munkát.

Így végül elmondhatjuk, hogy a mezőtúri kórház gyermekosztályának kellemes hőmérséklete mind a kivitelező cégnek, mind a szervezőknek, mind pedig a tavalyi East Festen résztvevő fesztiválozóknak köszönhetően valósult meg – így ez egy valódi összefogás eredménye volt.

A nagy népszerűségnek örvendő fesztivál szervezői idén jelentették be, hogy fájó szívvel ugyan, de idén nem tudják vállalni az esemény megszervezését. A döntés háttérében az állt, hogy – mint írták – jelen helyzetben a lehetőségek semmilyen téren nem adottak ahhoz, hogy az elmúlt évekhez hasonló magas színvonalú rendezvényt hozhassanak tető alá, de bíznak benne, hogy a mezőtúri fesztivál valamilyen formában még sokáig élhet majd.