Kutyákat terelnek a település bizonyos pontjaira – ez történik majd
Fontos dolgot kérnek az ebtartóktól Tiszaszőlősön.
Forrás: Új Néplap archívum
Fotó: Mészáros János
Szeptemberben kötelező eboltást és féregtelenítést tartanak Tiszaszőlősön – tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán a község önkormányzata. Az első oltási napot szeptember 16-án, kedden, 16 és 17 óra között tartják a Hétvezér úton. Szeptember 17-én, szerdán 10 és 11 óra között lehet kutyát oltatni a Szarvas Sándor úton. Pót napot szeptember 20-án tartanak 11 és 12 óra között a polgármesteri hivatalnál. Az oltás díja kutyánként 6500 forint, míg a féregtelenítésért tíz kilogrammonként 200 forintot kell fizetni.
