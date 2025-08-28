Kutyákat terelnek a település bizonyos pontjaira – ez történik majd

Szeptemberben kötelező eboltást és féregtelenítést tartanak Tiszaszőlősön – tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán a község önkormányzata. Az első oltási napot szeptember 16-án, kedden, 16 és 17 óra között tartják a Hétvezér úton. Szeptember 17-én, szerdán 10 és 11 óra között lehet kutyát oltatni a Szarvas Sándor úton. Pót napot szeptember 20-án tartanak 11 és 12 óra között a polgármesteri hivatalnál. Az oltás díja kutyánként 6500 forint, míg a féregtelenítésért tíz kilogrammonként 200 forintot kell fizetni.