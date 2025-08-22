Rendkívüli bejelentést tettek az eboltásokról, ez minden kutyatartót érinteni fog

A kutyák veszettség elleni és kötelező féregtelenítő védőoltásainak beadására kerül sor szeptemberben, Tiszafüreden – értesített pénteken a tiszafüredi városüzemeltetés. Azt írták, veszettség elleni oltás és mikrochip megjelölés minden három hónaposnál idősebb kutya esetében kötelező. Az eboltás díja kutyánként 6500 forint, új oltási könyv, illetve az oltási könyv pótlása darabonként 700 forint, a féregtelenítés díja 200 forint tíz kilogrammonként.

Eljött a kötelező eboltás ideje. Megvannak a tiszafüredi időpontok

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Ezek az eboltás időpontjai és helyszínei Tiszafüreden:

szeptember 12. (péntek): 9-11 óra, Városüzemeltetés I. sz. telephely, Domaházi út 1/a.

szeptember 12. (péntek): 14-15 óra, Tiszaörvény, játszótéri udvar, Füredi út 10.

szeptember 15. (hétfő): 10-11 óra, Tiszavégi Iskola, Remény út 9.

szeptember 15. (hétfő): 14.45-15.45 óra, Kócsújfalu, állattartó telep, Jókai u. 1.

szeptember 16. (kedd): 14-15 óra, Városüzemeltetés, I. sz. telephely, Domaházi út 1/a.

szeptember 18. (csütörtök): 9-10 óra, Állatorvosi Rendelő, Csillag út 10.

szeptember 18 (csütörtök): 13-14 óra, Bajcsy úti kovácsműhely udvara, Bajcsy-Zsilinszky út 36.

Pótoltás: szeptember 20. (szombat): 9-10 óra, Állatorvosi Rendelő, Csillag út 10.