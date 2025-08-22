augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelősség

1 órája

Rendkívüli bejelentést tettek az eboltásokról, ez minden kutyatartót érinteni fog

Címkék#kutya#eb#eboltás

Megkapják a védőoltást a tiszafüredi kutyák. Itt vannak az eboltás időpontjai.

Rózsa Róbert

A kutyák veszettség elleni és kötelező féregtelenítő védőoltásainak beadására kerül sor szeptemberben, Tiszafüreden – értesített pénteken a tiszafüredi városüzemeltetés. Azt írták, veszettség elleni oltás és mikrochip megjelölés minden három hónaposnál idősebb kutya esetében kötelező. Az eboltás díja kutyánként 6500 forint, új oltási könyv, illetve az oltási könyv pótlása darabonként 700 forint, a féregtelenítés díja 200 forint tíz kilogrammonként.

eboltás, Tiszafüred, védőoltás, féregtelenítő, kutyák
Eljött a kötelező eboltás ideje. Megvannak a tiszafüredi időpontok
Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Ezek az eboltás időpontjai és helyszínei Tiszafüreden:

  • szeptember 12. (péntek): 9-11 óra, Városüzemeltetés I. sz. telephely, Domaházi út 1/a.
  • szeptember 12. (péntek): 14-15 óra, Tiszaörvény, játszótéri udvar, Füredi út 10.
  • szeptember 15. (hétfő): 10-11 óra, Tiszavégi Iskola, Remény út 9.
  • szeptember 15. (hétfő): 14.45-15.45 óra, Kócsújfalu, állattartó telep, Jókai u. 1.
  • szeptember 16. (kedd): 14-15 óra, Városüzemeltetés, I. sz. telephely, Domaházi út 1/a.
  • szeptember 18. (csütörtök): 9-10 óra, Állatorvosi Rendelő, Csillag út 10.
  • szeptember 18 (csütörtök): 13-14 óra, Bajcsy úti kovácsműhely udvara, Bajcsy-Zsilinszky út 36.

Pótoltás: szeptember 20. (szombat): 9-10 óra, Állatorvosi Rendelő, Csillag út 10.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu