augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több milliárdról van szó

2 órája

Megújul a mezőtúri kórház – és nem ez lesz az egyetlen egészségügyi fejlesztés a Jászkunságban

Címkék#Belügyminisztérium#OMSZ Szolnoki Mentőállomás#energetikai fejlesztés

Kórházak, szakrendelők újulhatnak meg az előttünk álló tíz évben a Jászkunságban. A következő egy évtized fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatban térségünket érintő egészségügyi fejlesztések is szerepelnek.

Szoljon.hu

Tízéves keretprogramba rendszerezi a tervezett beruházásokat egy közelmúltban megjelent kormányhatározat. Egészségügyi fejlesztéseket is szerepelnek benne. Mutatjuk, vármegyénkben milyen beruházások várhatók.

egészségügyi fejlesztések a Jászkunságban
Több jászkunsági intézményben történnek egészségügyi fejlesztések, köztük a szolnoki kórházban is
Fotó: Nagy Balázs

Sokak által üdvözölt hír lehet, hogy több jászkunsági egészségügyi intézményben történnek fejlesztések. A fejlesztések mindegyikét a Belügyminisztérium „jegyzi".

Egészségügyi fejlesztések a szolnoki kórházban

A kormányhatározat szerint 2030. december 31-ig megvalósul a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - Szakrendelő energetikai korszerűsítése. Erre a kormány egymilliárd 124 millió forintot fordít.

Szintén 2030 végéig történhet meg a Hetényi Géza Kórház 408 ágyas (hét emeletes) épületének energetikai felújítása 1,2 milliárd forintból. Illetve ugyanennyi pénzt fordítanak a B1 (régi sebészet) épületének energetikai felújítására is, valamint az E épület (Hotel Szárny) hasonló korszerűsítése egymilliárd forintból valósulhat meg.

A mentőállomás is megújul Szolnokon

A fejlesztésekre szánt összegből jut a mentősöknek is. Az OMSZ Szolnoki Mentőállomás épületének energetikai felújítására 86 millió hétszázezer forintot fordítanak.

A vidéki intézmények sem maradnak ki

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet épületének fejlesztése is része ennek a 10 éves programnak. Erre 1,13 milliárd forintot szánnak. Megépül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nővérszállója is, valamint megvalósul az intézmény termálvizes energetikai korszerűsítése mintegy 483 millió forintból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu