1 órája
Megújul a mezőtúri kórház – és nem ez lesz az egyetlen egészségügyi fejlesztés a Jászkunságban
Kórházak, szakrendelők újulhatnak meg az előttünk álló tíz évben a Jászkunságban. A következő egy évtized fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatban térségünket érintő egészségügyi fejlesztések is szerepelnek.
Tízéves keretprogramba rendszerezi a tervezett beruházásokat egy közelmúltban megjelent kormányhatározat. Egészségügyi fejlesztéseket is szerepelnek benne. Mutatjuk, vármegyénkben milyen beruházások várhatók.
Sokak által üdvözölt hír lehet, hogy több jászkunsági egészségügyi intézményben történnek fejlesztések. A fejlesztések mindegyikét a Belügyminisztérium „jegyzi".
Egészségügyi fejlesztések a szolnoki kórházban
A kormányhatározat szerint 2030. december 31-ig megvalósul a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - Szakrendelő energetikai korszerűsítése. Erre a kormány egymilliárd 124 millió forintot fordít.
Szintén 2030 végéig történhet meg a Hetényi Géza Kórház 408 ágyas (hét emeletes) épületének energetikai felújítása 1,2 milliárd forintból. Illetve ugyanennyi pénzt fordítanak a B1 (régi sebészet) épületének energetikai felújítására is, valamint az E épület (Hotel Szárny) hasonló korszerűsítése egymilliárd forintból valósulhat meg.
A mentőállomás is megújul Szolnokon
A fejlesztésekre szánt összegből jut a mentősöknek is. Az OMSZ Szolnoki Mentőállomás épületének energetikai felújítására 86 millió hétszázezer forintot fordítanak.
A vidéki intézmények sem maradnak ki
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet épületének fejlesztése is része ennek a 10 éves programnak. Erre 1,13 milliárd forintot szánnak. Megépül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nővérszállója is, valamint megvalósul az intézmény termálvizes energetikai korszerűsítése mintegy 483 millió forintból.
