Megújul a mezőtúri kórház – és nem ez lesz az egyetlen egészségügyi fejlesztés a Jászkunságban

Tízéves keretprogramba rendszerezi a tervezett beruházásokat egy közelmúltban megjelent kormányhatározat. Egészségügyi fejlesztéseket is szerepelnek benne. Mutatjuk, vármegyénkben milyen beruházások várhatók.

Több jászkunsági intézményben történnek egészségügyi fejlesztések, köztük a szolnoki kórházban is

Fotó: Nagy Balázs

Sokak által üdvözölt hír lehet, hogy több jászkunsági egészségügyi intézményben történnek fejlesztések. A fejlesztések mindegyikét a Belügyminisztérium „jegyzi".

Egészségügyi fejlesztések a szolnoki kórházban

A kormányhatározat szerint 2030. december 31-ig megvalósul a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - Szakrendelő energetikai korszerűsítése. Erre a kormány egymilliárd 124 millió forintot fordít.

Szintén 2030 végéig történhet meg a Hetényi Géza Kórház 408 ágyas (hét emeletes) épületének energetikai felújítása 1,2 milliárd forintból. Illetve ugyanennyi pénzt fordítanak a B1 (régi sebészet) épületének energetikai felújítására is, valamint az E épület (Hotel Szárny) hasonló korszerűsítése egymilliárd forintból valósulhat meg.

A mentőállomás is megújul Szolnokon

A fejlesztésekre szánt összegből jut a mentősöknek is. Az OMSZ Szolnoki Mentőállomás épületének energetikai felújítására 86 millió hétszázezer forintot fordítanak.

A vidéki intézmények sem maradnak ki

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet épületének fejlesztése is része ennek a 10 éves programnak. Erre 1,13 milliárd forintot szánnak. Megépül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház nővérszállója is, valamint megvalósul az intézmény termálvizes energetikai korszerűsítése mintegy 483 millió forintból.