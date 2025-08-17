1 órája
Újra megtelt a piactér: éjszakai gasztroesttel búcsúztatták a nyarat Nagykörűben
Ez az este nem az alvásról szólt.Ismét benépesült a piactér Nagykörűben, ahol a nyár utolsó zenés, gasztroprogramját rendezték meg. Ezúttal is sokakat vonzott az éjszakai piac változatos kínálata.
Az elmúlt hétvégén ismét éjszakai piacot rendeztek Nagykörűben. Ezzel búcsúztak a nyártól a Tisza-parti településen.
Bár még koránt sincs vége a nyárnak, a piacok tekintetében a szombat esti vásár volt az utolsó az év legmelegebb évszakában. Látszott is, rengetegen érkeztek, sokan gondolták úgy, hogy kihasználják lehetőséget.
Éjszakai piac NagykörűbenFotók: Mészáros Géza
Változatos volt az éjszakai piac kínálata
Számukra igazi programkavalkádot kínáltak a szervezők és a helyi termelők, az árusok, akik ezúttal is a megszokott étel-, italfelhozatalt sorakoztatták fel a standokon. Kinyitott a garázsvásár is, ahol valóságos kincsekre bukkanhattak a szemfüles nézelődők.
Mindemellé most is remek hangulat dukált. Utóbbihoz adott alapot először az Acoustic Guitar Caffe, majd a Smart Duó muzsikája.
Éjszakai piac már csak jövőre lesz Nagykörűben, de nem maradnak programlehetőség nélkül azok, akik a kedves kis faluba vágynak. A település piacterén minden hónapban „nappali" piacon válogathatnak a vásárlók, legközelebb szeptemberben.