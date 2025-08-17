augusztus 17., vasárnap

1 órája

Újra megtelt a piactér: éjszakai gasztroesttel búcsúztatták a nyarat Nagykörűben

Címkék#piac#programkavalkád#szoljon videó#Smart Duó#piactér#gasztronómia

Ez az este nem az alvásról szólt.Ismét benépesült a piactér Nagykörűben, ahol a nyár utolsó zenés, gasztroprogramját rendezték meg. Ezúttal is sokakat vonzott az éjszakai piac változatos kínálata.

Rimóczi Ágnes

Az elmúlt hétvégén ismét éjszakai piacot rendeztek Nagykörűben. Ezzel búcsúztak a nyártól a Tisza-parti településen.

Ismét benépesült a piactér Nagykörűben: megtartották a nyár utolsó éjszakai piacát
Fotó: Mészáros Géza

Bár még koránt sincs vége a nyárnak, a piacok tekintetében a szombat esti vásár volt az utolsó az év legmelegebb évszakában. Látszott is, rengetegen érkeztek, sokan gondolták úgy, hogy kihasználják lehetőséget.

Éjszakai piac Nagykörűben

Fotók: Mészáros Géza

Változatos volt az éjszakai piac kínálata

Számukra igazi programkavalkádot kínáltak a szervezők és a helyi termelők, az árusok, akik ezúttal is a megszokott étel-, italfelhozatalt sorakoztatták fel a standokon. Kinyitott a garázsvásár is, ahol valóságos kincsekre bukkanhattak a szemfüles nézelődők.

Mindemellé most is remek hangulat dukált. Utóbbihoz adott alapot először az Acoustic Guitar Caffe, majd a Smart Duó muzsikája.

Éjszakai piac már csak jövőre lesz Nagykörűben, de nem maradnak programlehetőség nélkül azok, akik a kedves kis faluba vágynak. A település piacterén minden hónapban „nappali" piacon válogathatnak a vásárlók, legközelebb szeptemberben.

 

