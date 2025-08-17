Újra megtelt a piactér: éjszakai gasztroesttel búcsúztatták a nyarat Nagykörűben

Változatos volt az éjszakai piac kínálata

Számukra igazi programkavalkádot kínáltak a szervezők és a helyi termelők, az árusok, akik ezúttal is a megszokott étel-, italfelhozatalt sorakoztatták fel a standokon. Kinyitott a garázsvásár is, ahol valóságos kincsekre bukkanhattak a szemfüles nézelődők.

Mindemellé most is remek hangulat dukált. Utóbbihoz adott alapot először az Acoustic Guitar Caffe, majd a Smart Duó muzsikája.

Éjszakai piac már csak jövőre lesz Nagykörűben, de nem maradnak programlehetőség nélkül azok, akik a kedves kis faluba vágynak. A település piacterén minden hónapban „nappali" piacon válogathatnak a vásárlók, legközelebb szeptemberben.