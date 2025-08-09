Így veszhet oda 4 perc alatt mindenünk, de a jó hír, hogy megelőzhető

Németh Ádám, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivője nem először volt vendége a szoljon.hu podcast adásának. Mostani látogatásának apropója az elmúlt időszakban tapasztalt elektromos tűzesetek számának megnövekedése. Podcast beszélgetésünkben ahhoz ad tanácsokat, hogy hogyan előzzük meg ezeket a nagyon nemkívánt baleseteket.

Németh Ádámmal az elektromos tűz megelőzésének lehetőségeiről beszélgettünk. Lehet, hogy életmentő dolgok hangzanak el adásunkban!

Fotó: Nagy Balázs

Elektromos tűz – egyre több van belőle, pedig könnyen megelőzhető lenne

Nagyon sok tűzeset történt az idei évben és ezeknek nagy része megelőzhető lett volna némi odafigyeléssel, akár a természetben előforduló, akár az otthonokat, épületeket sújtó tüzekre gondolunk.

Német Ádám most ahhoz ad tanácsot, hogy hogyan ne váljon az önök otthona is a tűz martalékává.

Adásunkból megtudhatja:

mi is az az elektromos tűz pontosan,

hogyan alakul ki elektromos tűz,

melyek a legnagyobb rizikófaktorok a lakásban és a mindennapi szokásainkban,

mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt,

mi az az apró, de hatékony kis eszköz, ami ebben a legnagyobb segítségünk lehet?

Ha az elmúlt hónapokban történt tűzesetekről hallva-olvasva egyszer is eszébe jutott, hogy „de jó, hogy ez nem velem történt” akkor hallgassa meg Ön is Németh Ádám jó tanácsait – hogy tényleg ne történhessen meg önnel és családjával.