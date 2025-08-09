augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szoljon podcast

2 órája

Így veszhet oda 4 perc alatt mindenünk, de a jó hír, hogy megelőzhető

Címkék#szoljon podcast#tűzoltás#Szolnoki Katasztrófavédelem#Szolnoki Tűzoltó#tűz

Idén összesen 47 alkalommal riasztották a Szolnoki Tűzoltókat olyan tűzhöz, amelyet a későbbi vizsgálatok szerint elektromos berendezés meghibásodása okozott. Pedig az elektromos tűz kialakulását néhány egyszerű tanács betartásával meg lehet előzni. Ha szeretné tudni, hogyan, hallgassa meg aktuális podcast adásunkat!

Avar Vanda

Németh Ádám, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivője nem először volt vendége a szoljon.hu podcast adásának. Mostani látogatásának apropója az elmúlt időszakban tapasztalt elektromos tűzesetek számának megnövekedése. Podcast beszélgetésünkben ahhoz ad tanácsokat, hogy hogyan előzzük meg ezeket a nagyon nemkívánt baleseteket.

elektromos tűz
Németh Ádámmal az elektromos tűz megelőzésének lehetőségeiről beszélgettünk. Lehet, hogy életmentő dolgok hangzanak el adásunkban!
Fotó: Nagy Balázs

Elektromos tűz – egyre több van belőle, pedig könnyen megelőzhető lenne

Nagyon sok tűzeset történt az idei évben és ezeknek nagy része megelőzhető lett volna némi odafigyeléssel, akár a természetben előforduló, akár az otthonokat, épületeket sújtó tüzekre gondolunk. 
Német Ádám most ahhoz ad tanácsot, hogy hogyan ne váljon az önök otthona is a tűz martalékává.

Adásunkból megtudhatja:

  • mi is az az elektromos tűz pontosan,
  • hogyan alakul ki elektromos tűz,
  • melyek a legnagyobb rizikófaktorok a lakásban és a mindennapi szokásainkban,
  • mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt,
  • mi az az apró, de hatékony kis eszköz, ami ebben a legnagyobb segítségünk lehet?

Ha az elmúlt hónapokban történt tűzesetekről hallva-olvasva egyszer is eszébe jutott, hogy „de jó, hogy ez nem velem történt” akkor hallgassa meg Ön is Németh Ádám jó tanácsait – hogy tényleg ne történhessen meg önnel és családjával.


 

Szoljon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu