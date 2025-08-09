2 órája
Így veszhet oda 4 perc alatt mindenünk, de a jó hír, hogy megelőzhető
Idén összesen 47 alkalommal riasztották a Szolnoki Tűzoltókat olyan tűzhöz, amelyet a későbbi vizsgálatok szerint elektromos berendezés meghibásodása okozott. Pedig az elektromos tűz kialakulását néhány egyszerű tanács betartásával meg lehet előzni. Ha szeretné tudni, hogyan, hallgassa meg aktuális podcast adásunkat!
Németh Ádám, a Szolnoki Katasztrófavédelem sajtószóvivője nem először volt vendége a szoljon.hu podcast adásának. Mostani látogatásának apropója az elmúlt időszakban tapasztalt elektromos tűzesetek számának megnövekedése. Podcast beszélgetésünkben ahhoz ad tanácsokat, hogy hogyan előzzük meg ezeket a nagyon nemkívánt baleseteket.
Elektromos tűz – egyre több van belőle, pedig könnyen megelőzhető lenne
Nagyon sok tűzeset történt az idei évben és ezeknek nagy része megelőzhető lett volna némi odafigyeléssel, akár a természetben előforduló, akár az otthonokat, épületeket sújtó tüzekre gondolunk.
Német Ádám most ahhoz ad tanácsot, hogy hogyan ne váljon az önök otthona is a tűz martalékává.
Adásunkból megtudhatja:
- mi is az az elektromos tűz pontosan,
- hogyan alakul ki elektromos tűz,
- melyek a legnagyobb rizikófaktorok a lakásban és a mindennapi szokásainkban,
- mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt,
- mi az az apró, de hatékony kis eszköz, ami ebben a legnagyobb segítségünk lehet?
Ha az elmúlt hónapokban történt tűzesetekről hallva-olvasva egyszer is eszébe jutott, hogy „de jó, hogy ez nem velem történt” akkor hallgassa meg Ön is Németh Ádám jó tanácsait – hogy tényleg ne történhessen meg önnel és családjával.
Bűncselekmény-sorozat borzolta a kedélyeket Jászárokszálláson
„Sürgősen pénz kell a műtétre, csak hozzád fordulhatok, szerelmem!” – mutatjuk, hol a csapda!
Szoljon podcast
