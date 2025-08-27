10 napja van rá hogy átvegye a fontos küldeményt, tízezreket bukhat ha elfelejti

Országos intézkedésként minden jogosult személy 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap, amelyet a Magyar Posta 2025. október 15-ig kézbesít. A kezdeményezésről Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is beszámolt saját közösségi oldalán, de a hír az ország minden nyugdíjrendszerben lévő tagját érinti.

Hamarosan megkezdődik az élelmiszer-utalványok kézbesítése

Fotó: Archív/Nagy Balázs

Kik kapnak élelmiszer-utalványt és mire lehet felhasználni?

Az élelmiszer-utalvány kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használható fel, illetve őstermelők is elfogadhatják. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szóló, így bárki beválthatja azt. Ha valaki nem tudja átvenni személyesen, akkor a postai értesítő kiállítását követő 10 napon belül veheti át a megjelölt postán. Ha a jogosult ez idő alatt sem veszi át, a küldemény visszakerül a Magyar Államkincstárhoz, ezért is fontos, hogy minden érintett figyelmesen ellenőrizze a postáját szeptember 1-től.

A támogatás nemcsak az öregségi nyugdíjasokat érinti, hanem minden olyan személyt, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül, és azt idén júliusban folyósították számára. Ide tartoznak többek között:

özvegyi nyugdíjban részesülők,

árvaellátásban részesülők,

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,

fogyatékossági támogatásban részesülők,

baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülők,

valamint minden más, a rendeletben meghatározott jogosult. ( A teljes listát itt tekinthetik meg.)

Fontos kitétel azonban, hogy akik több ellátásban részesülnek, összesen csak egyszeri 30 ezer forint értékű utalványt kapnak.

Eddig lehet felhasználni az utalványokat

Az egyszeri, célzott segítséget jelentő utalvány 2025. december 31-ig használható fel belföldön, míg a kereskedők az utalványokat 2026. február végéig válthatják be bankban, a végső pénzügyi elszámolás határideje pedig 2026. május 15.

A magyar kormány láthatóan továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítséget nyújtson a leginkább rászorulóknak. A 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány bevezetése is ezt a célt szolgálja: a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők támogatásával kívánják enyhíteni a mindennapi kiadásokat. Az intézkedés egyszerre fejezi ki a társadalom idősei és a nehezebb helyzetben élők iránti megbecsülést, valamint azt az elkötelezettséget, hogy senki ne maradjon segítség nélkül.