Óriási akció zajlott a Tisza-tónál, a horgászok közül többen meglepődtek – videóval

Akadt horgász, aki lebukott, de a legtöbben szabályosan jártak el. A Tisza-tó értékeinek megőrzése érdekében zajlott ellenőrzés a Tisza-tónál.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Kunszentmárton HTP / Archive

Több hatóság részt vett az akcióban

A mai napon átfogó ellenőrzési akciót hajtottunk végre a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Hatóságának együttműködésével – számoltak be hétfőn a Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltségének illetékesei.

Mint megtudtuk: az ellenőrzés célja a jogszabályok betartásának elősegítése, a környezeti állapot felmérése, valamint a természetvédelmi szempontok érvényesítése volt. A hatósági szakemberek elsősorban horgászokat ellenőriztek.

Ellenőrzés a Tisza-tónál: eljárás is indult

Az akció során 183 helyszíni ellenőrzés történt, ezek túlnyomó többsége szabályszerűnek bizonyult.

Tíz esetben mégis kellett intézkedniük, ebből nyolc figyelmeztetéssel zárult, kettő esetben eljárás indult.

– Ezúton is köszönjük mindazok együttműködését, akik felelősen, a szabályokat betartva horgásznak, túráznak vagy tartózkodnak a tó környezetében. A Tisza-tó mindannyiunk közös természeti értéke, melynek megóvása közös felelősségünk – hangsúlyozták a szövetség illetékesei.

Korábban is ellenőriztek, akkor is találtak szabálytalanságot

A Magyar Országos Horgász Szövetség Tisza-tavi Kirendeltségének munkatársai korábban is akcióztak már a tározónál. Ahogy hírportálunkon is beszámoltunk, a vizsgálatok során több száz horgászt ellenőriztek, halőreik összesen kilenc szabálytalanságot tártak fel. A szövetség júniusban is több, halvédelmi bírság kiszabására irányuló feljelentést kezdeményezett.

Hozzátették, júniusban 17 szabálytalan horgászat ügyében a Mohosz – mint a Tisza-tó halgazdálkodásra jogosultja – halvédelmi bírság kiszabására irányuló feljelentést kezdeményezett az illetékes vármegyei kormányhivataloknál.

Két külföldi horgász esetében 90 ezer, illetve 100 ezer forint pénzbírságot szabott ki a kormányhivatal. A Mohosz az elkövetőket kettő, illetve három évre eltiltotta a területi jegy váltásától.

A hatósági szakemberek tehát mindent megtesznek a jogszabályok betartásának érdekében.