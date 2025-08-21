Bizalmas adatokkal teli levelet loptak ki egy postaládából, ők vannak most veszélyben

Egy ismeretlen személy kivette, felbontotta, majd visszadobta egy szandaszőlősi lakos postáját – kivéve a bankkártyát tartalmazó borítékot, melyet azonban magával vitt, így bizalmas adatokat is megszerezve. Más levelének felbontása már önmagában bűncselekménynek számít, hiszen a „törvény bünteti, ha valaki másnak szóló, zárt küldeményt vagy elektronikus úton közvetített közleményt szándékosan és jogosulatlanul megszerez, felbont, esetleg megsemmisít." Az ellopott bankkártya pedig tovább súlyosbítja a tolvaj helyzetét. Nemcsak a károsultat, hanem az egész családot veszélyeztetheti egy ilyen helyzet.

Egy postaládából loptak el a minap egy postán kiküldött bankkártyát. Vajon veszélyes a még nem aktivált állapotban ellopott bankkártya?

Ellopott bankkártya: mire megy vele a tolvaj?

Ha az embernek eltűnik a bankkártyája, vagy ellopják, akkor az első gondolata az lesz, hogy illetéktelenek hozzá tudnak férni a pénzéhez. Ez sajnos valós félelem, mint ahogy volt is már rá példa, hogy egy tettes talált vagy lopott kártyával költött el több mint 50 ezer forintot különböző üzletekben. Egy már használatban lévő kártyával ugyanis kis összegben akár PIN kód nélkül is lehet vásárolni. Erre azonban szerencsére kicsi az esély olyankor, amikor új kártyáról van szó, melyet még nem aktiváltak – tudtuk meg egy volt banki dolgozótól.

A tolvaj alapvetően nem fogja tudni használni a kártyát, hiszen PIN-kóddal kell aktiválni, kettős hitelesítés szükséges hozzá, tehát nagyon minimális az esély rá, hogy bármit is tud vele kezdeni. Ettől függetlenül a legfontosabb az, hogy a banknak ezt mindenképpen jelezni kell, ott az ügyintézők tudnak segíteni a letiltásban, de ha mobil bankunk, e-bankunk van, akkor ott akár magunk is meg tudjuk ezt csinálni. Ha cserekártya volt, akkor fontos, hogy ellenőrizzük, hogy nehogy az aktuális kártyát tiltsuk le, illetve ha digitalizálva volt a kártya akár telefonba, akár okosórába, akkor ott is tiltani kell

– részletezte hírportálunknak a volt banki alkalmazott, Nagy Éva.

Ezzel tehát a tolvaj nem tett szert semmilyen anyagi haszonra, ezzel szemben a károsultnak több kényelmetlenséget is okozott, hiszen le kell tiltania a kártyáját és új kártyát kell igényelni. Ez pedig időbe telik és költségvonzata is van.

Alapesetben a kártyacserének mindig van egy díja, ám ha rendőrségi feljelentéssel érkezünk a bankba, akkor ők biztosan fogják törölni ezt a díjat. Illetve maga a bank is dönthet úgy saját jogkörében, hogy elengedi, vagy utólag visszapótolja ezt az összeget.

Mire számíthat a bűnös, ha elkapják?

Pénzt tehát nem szerzett a tolvaj, csupán egy kis bűnügyi felelősséget – amit a cselekményt rögzítő kamerának köszönhetően lehet, hogy hamarosan számon is kérnek majd tőle. Hiszen ilyen esetben a másik fontos teendője a károsultnak, hogy megtegye a szükséges rendőrségi feljelentést is. És hogy mire számíthat a bűnös, ha elkapják? Erre a kérdésünkre a rendőrségtől kaptunk választ: