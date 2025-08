A pszichológus szerint ezért töltenek túl sok időt a wc-n

Felmerül a kérdés, hogy ezt a belső békét vajon miért nem tudja megélni a családja körében? Amikor a párterápián foglalkozunk az eredeti családdal, akkor gyakran kiderül, hogy ez a biztonságot kereső viselkedésforma már gyermekkorban is jellemző volt, de másként. Ha nem is a wc-re húzódtak el ezek a gyerekek, de mindenképpen kivonultak és láthatatlanná váltak akkor, ha konfliktus volt a családban. Mert ez a láthatatlanság adott nekik biztonságot. Éppen ezért felnőttként is jellemző, hogy megijednek a konfrontációtól. Mivel meg akarnak felelni a környezetük elvárásainak, ezért elfáradnak, így ilyenkor kivonják magukat a család teréből. Később ez egy bevett szokássá válik, így bármikor, amikor úgy érzik, akkor bevonulnak a telefonnal a mellékhelyiségbe és megélik a biztonságot adó egyedüllétet. - írja közösségi oldalán a témát feldolgozó bejegyzésében.