Szandaszőlősön rengetegen szaladtak az utcára, amikor meghallották a furcsa zenét – galériával, videóval

Az ikonikus zene

A sárga színű autóból Beethoven egyik legismertebb zongoraműve, a Für Elise csendül fel — nem véletlenül. Mint megtudtuk, sok munka előzte meg a megfelelő technika és dallam kiválasztását, amely immár 27 éve hívogatja a fagylaltozni vágyókat az utcákra.

— Volt dallamgenerátor is, de az akkumulátort nagyon leszívta, így az nem jött össze. Csengőztem is, fene tudja hány csengőt vettem, de az sem volt jó. Majd nagy nehezen egy villanyszerelő gyerek állította be nekünk ezt a Für Elise zenét. Ennek már van olyan 26-27 éve, azóta ezzel a zenével járnak az autók — mesélte József.