Bográcsok csatája, megható díjátadó és felejthetlen élmények: ilyen volt az iványi falunap

Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Jászivány azok közé a kistelepülések közé tartozik, ahol megbecsülik a lehetőségeket és élnek a fejlesztésekkel. Számos olyan település van, ahol sajnos más a szemlélet és be sem adják a pályázatokat, mert gond van vele

– emelte ki a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Szabó László regnáló jászkapitány az értékőrzés fontosságáról beszélt köszöntőjében. – Nem könnyű feladat a falunap programjának az összeállítása. Az biztos, hogy ennek alapját Jásziványon a település hagyományainak, a múlt és a jelen tárgyi, eszmei értékeinek bemutatása adja – mondta a regnáló jászkapitány.

Miklós Pál elszármazott jásziványiként díjat alapított a tehetséges, jó tanuló fiatalok támogatására. A Jászivány legjobb tanulója elismerést a 2024/2025-ös tanévben öt diák érdemelte ki

Fotó: Illés Anita

Első alkalommal díjazták a kistelepülés legjobb tanulóit

A köszöntők után megható pillanatokkal, díjátadóval folytatódott az ünnepség. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján a Jásziványért Díjat ebben az évben Ádám Mihályné, az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője kapta, aki lelkiismeretes, fáradhatatlan munkájával 2018 óta vezeti a közösséget. A közönség soraiban helyet foglaló Gulyás Istvánt 85. születésnapja alkalmából köszöntötték.

Ezt követően Miklós Pál jásziványi elszármazott lépett a színpadra, hogy idén először átadja az általa alapított díjat a tehetséges, jó tanuló helyi fiataloknak. Miklós Pál immár negyven éve él Jászberényben, de a mai napig ezer szállal kötődik Jásziványhoz. A díjat szülőfaluja iránti tiszteletből, a felnövekvő generáció támogatása érdekében alapította.

Saját vagyonából amíg él a falunapon százezer forinttal jutalmazza azt a tanulót, aki az adott tanévben a legjobb tanulmányi eredményt mutatja fel a bizonyítványában, a magatartása legalább jó és állandó lakhelye Jásziványon van.

A díjra pályázni lehet minden tanév végén, a bizonyítványosztás után. Amennyiben többen is esélyek, akkor a díjat egyenlő arányban megosztva adják át. Miklós Pál célja, hogy a felajánlással szorgalmas, kitartó munkára, tanulásra ösztönözze a fiatalokat. Az alapítótól öt kitűnő tanuló: Mihályi Aisa Margit, Rusvai Réka, Tajti Dóra, Nagy-Péter Gergő és Nagy-Péter Bálint vette át az elismerést.