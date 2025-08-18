44 perce
Bográcsok csatája, megható díjátadó és felejthetlen élmények: ilyen volt az iványi falunap
Igazi örömünnep volt szombaton a Jászság legkisebb településén, ahol minden a közösség erejéről, a felhőtlen kikapcsolódásról, az elszármazottak és a helyben élők találkozásáról szólt. A 24. alkalommal megrendezett jásziványi falunap ünnepélyes megnyitóján díjakat adtak át és egy újabb mérföldkőnek számító fejlesztést jelentettek be.
Augusztus 16-án, szombaton ismét benépesült a Szoó István Művelődési Ház és környéke. Motoros felvonulás, főzőverseny, kulturális és szórakoztató programok színesítették a falunapi kavalkádot, mely a közösségi összefogás és helyi értékek ünnepévé vált Jásziványon.
Titkos receptek alapján készültek a finomságok a falunapon
A remek hangulatban telt falunap minden korosztály számára érdekes programokat, élményeket kínált. Már a reggeli órákban elkezdődött a népi ételek főzőversenye. Családok, baráti társaságok, civil szervezetek lelkes tagjai ragadtak fakanalat, hogy megmutassák főzőtudományukat. Az embert próbáló hőségben tizenegy csapat állt hely a bográcsoknál. Változatos ételekkel neveztek, készült többek között erdélyi marhatokány, marha-, birka- és kakaspörkölt, harcsapaprikás, pityókaleves bordaporccal és füstölt csülökkel, valamint vadas szalvétagombóccal. A finomabbnál finomabb ételek többségénél a hagyományos ízvilág dominált.
24. jásziványi falunapFotók: Illés Anita
Jászivány jövőjét meghatározó fejlesztést jelentettek be
Az államalapítás ünnepéhez közeledve a XXIV. Jásziványi Falunapon megemlékeztek Szent István király országépítő munkájáról is. A megnyitót Nyitrai Dániel, versmondó Szuhanics Albert Nemzeti Ünnep augusztus 20. című költeményével vezette fel, majd Tari András polgármester köszöntötte az elszármazott és a helyben élő iványiakat, valamint a rendezvényre látogató vendégeket.
Beszédében kiemelte: az elmúlt időszakban közel kétmilliárd forint értékű beruházás valósult meg a faluban, megújult többek között a bekötőút, piac és urnafal épült, tájházakat alakítottak ki, kül- és belterületi utak, járdák újultak meg, bővítették a kamerarendszert és megszépült a művelődési ház, a polgármesteri hivatal. A településvezető újabb mérföldkőnek számító fejlesztést jelentett be. Mint mondta Pócs János országgyűlési képviselő közbenjárásának köszönhetően újra lesz óvodai ellátás Jásziványon. Ezt az örömhírt Pócs János is megerősítette, aki ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott: lehet, hogy nem ez lesz a legdrágább beruházás, de az biztos, hogy a legértékesebb lesz, mert ahol gyermek van, ott minden van.
Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Jászivány azok közé a kistelepülések közé tartozik, ahol megbecsülik a lehetőségeket és élnek a fejlesztésekkel. Számos olyan település van, ahol sajnos más a szemlélet és be sem adják a pályázatokat, mert gond van vele
– emelte ki a vármegyei közgyűlés alelnöke.
Szabó László regnáló jászkapitány az értékőrzés fontosságáról beszélt köszöntőjében. – Nem könnyű feladat a falunap programjának az összeállítása. Az biztos, hogy ennek alapját Jásziványon a település hagyományainak, a múlt és a jelen tárgyi, eszmei értékeinek bemutatása adja – mondta a regnáló jászkapitány.
Első alkalommal díjazták a kistelepülés legjobb tanulóit
A köszöntők után megható pillanatokkal, díjátadóval folytatódott az ünnepség. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján a Jásziványért Díjat ebben az évben Ádám Mihályné, az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője kapta, aki lelkiismeretes, fáradhatatlan munkájával 2018 óta vezeti a közösséget. A közönség soraiban helyet foglaló Gulyás Istvánt 85. születésnapja alkalmából köszöntötték.
Ezt követően Miklós Pál jásziványi elszármazott lépett a színpadra, hogy idén először átadja az általa alapított díjat a tehetséges, jó tanuló helyi fiataloknak. Miklós Pál immár negyven éve él Jászberényben, de a mai napig ezer szállal kötődik Jásziványhoz. A díjat szülőfaluja iránti tiszteletből, a felnövekvő generáció támogatása érdekében alapította.
Saját vagyonából amíg él a falunapon százezer forinttal jutalmazza azt a tanulót, aki az adott tanévben a legjobb tanulmányi eredményt mutatja fel a bizonyítványában, a magatartása legalább jó és állandó lakhelye Jásziványon van.
A díjra pályázni lehet minden tanév végén, a bizonyítványosztás után. Amennyiben többen is esélyek, akkor a díjat egyenlő arányban megosztva adják át. Miklós Pál célja, hogy a felajánlással szorgalmas, kitartó munkára, tanulásra ösztönözze a fiatalokat. Az alapítótól öt kitűnő tanuló: Mihályi Aisa Margit, Rusvai Réka, Nagy-Péter Gergő és Nagy-Péter Bálint vette át az elismerést.
Az ünnepség végén Pinheiro Costa Thiago Jackson káplán szentelte meg az új kenyeret. A jó ebédhez nóta szólt, délután egymást követték a kulturális, szórakoztató programok: fellépett a Muskátli Népdalkör, Pohly Boglárka énekesnő, Bach Szilvia humorista és a Ritmus Dance Tánccsoport. Este a Decsi Fivérek és a Kötelék együttes koncertje szórakoztatta a közönséget, tűzijáték és retro disco zárta a programot.
Főzőverseny eredményei:
- I. Berente Miklós és Balajti Gábor – kakaspörkölt
- II. Pörkölt Csibészek – birkapörkölt
- III. Bekaphatod – harcsapaprikás túrós csuszával
- Különdíj: Ropogós Rambó – párolt karaj hagymás babbal
- Jászkapitányi különdíj: Gasztrobetyárok – erdélyi marhatokány