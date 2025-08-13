Mostantól fedett helyen búcsúzhatnak szeretteiktől a karcagiak

Magánszemélyek és vállalkozói adományaiból, illetve egyházi támogatásból alakított ki fedett búcsúztató helyet a Karcagi Református Egyházközség a karcagi Északi temetőben, hogy méltóképpen történhessen a végső búcsú esős időben is. A 3 millió forintbó, egy karcagi vállalkozás által megépített búcsúztató helyet Koncz Tibor esperes áldotta meg.