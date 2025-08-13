Fejlesztés
2 órája
Mostantól fedett helyen búcsúzhatnak szeretteiktől a karcagiak
Esőtől védett helyen búcsúzhatnak a karcagiak a szeretteiktől. Összefogás segítségével valósult meg az új búcsúztató hely.
Ünnepélyesen átadták Karcagon a búcsúztatásra szánt új helyszínt
Fotó: Daróczi Erzsébet
Magánszemélyek és vállalkozói adományaiból, illetve egyházi támogatásból alakított ki fedett búcsúztató helyet a Karcagi Református Egyházközség a karcagi Északi temetőben, hogy méltóképpen történhessen a végső búcsú esős időben is. A 3 millió forintbó, egy karcagi vállalkozás által megépített búcsúztató helyet Koncz Tibor esperes áldotta meg.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre