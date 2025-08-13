augusztus 13., szerda

Mostantól fedett helyen búcsúzhatnak szeretteiktől a karcagiak

Esőtől védett helyen búcsúzhatnak a karcagiak a szeretteiktől. Összefogás segítségével valósult meg az új búcsúztató hely.

Dobos Zsófia Tünde
Mostantól fedett helyen búcsúzhatnak szeretteiktől a karcagiak

Ünnepélyesen átadták Karcagon a búcsúztatásra szánt új helyszínt

Fotó: Daróczi Erzsébet

Magánszemélyek és vállalkozói adományaiból, illetve egyházi támogatásból alakított ki fedett búcsúztató helyet a Karcagi Református Egyházközség a karcagi Északi temetőben, hogy méltóképpen történhessen a végső búcsú esős időben is. A 3 millió forintbó, egy karcagi vállalkozás által megépített búcsúztató helyet Koncz Tibor esperes áldotta meg.

 

