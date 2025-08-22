Különleges utcai bútorra bukkantak a járókelők ebben a jászsági faluban

Fontos fejlesztés ért révbe Alattyánon. Az önkormányzat a TOP Plusz Élhető települések pályázatán mintegy 100 millió forintot nyert zöldfelületek, közterületek megújítására.

Pályázati támogatásból szépült meg a faluközpont Alattyánon. A fejlesztés során egy okospadot is üzembe helyeztek

Fotó: Beküldött

Több helyszínt érintett a fejlesztés

A beruházás fókuszában a település központjának minőségi, a közterületek és zöldfelület egységesebb képének kialakítása állt – tudtuk meg a projekt sajtóközleményéből. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán elnyert vissza nem térítendő támogatásból megújultak a faluközpontban található járdaszakaszok, új gyalogosátkelőhely létesült, új parkolókat alakítottak ki, valamint új okospadot és utcabútorokat helyeztek ki. Mindezeken túl a zöldfelületek is megszépültek. A fejlesztés több helyszínt (Kossuth L. u. 439., Szent István u. 8., Szent István tér közpark 6., Szent István u. 5.) érintett Alattyánon, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak. Az okospad a Coop ABC melletti parkolóban található.