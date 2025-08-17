Közel tizenötmilliárd forintból fejlesztenek, megújul a vasútállomás Tiszajenőnél is

A MÁV-csoport országos állomásfelújítási programot indított, amely 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érint, közel 15 milliárd forintból. A fejlesztések saját forrásból, valamint a Magyar Falu Program támogatásával valósulnak meg.

Két jászkunsági helyszínen is megújulhat a vasútállomás

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW achív

A program Esztergom-Kertváros állomásának megújításával vette kezdetét, de Leányváron is zajlanak már munkálatok. Az idei évben további 20 helyszínen kezdődhet el a kivitelezés.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében két állomás is szerepel a listán:

Jászberény

Tiszajenő alsó

A fejlesztések célja, hogy korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb környezet fogadja az utasokat az ország minden részén – a kisebb megállóhelyeken is.