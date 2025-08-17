26 perce
Közel tizenötmilliárd forintból fejlesztenek, megújul a vasútállomás Tiszajenőnél is
Megszokott peronok, új köntösben. Egy országos program részeként több tucat vasútállomás és megállóhely újulhat meg a következő hónapokban – köztük két Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei helyszín is.
A MÁV-csoport országos állomásfelújítási programot indított, amely 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érint, közel 15 milliárd forintból. A fejlesztések saját forrásból, valamint a Magyar Falu Program támogatásával valósulnak meg.
A program Esztergom-Kertváros állomásának megújításával vette kezdetét, de Leányváron is zajlanak már munkálatok. Az idei évben további 20 helyszínen kezdődhet el a kivitelezés.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében két állomás is szerepel a listán:
- Jászberény
- Tiszajenő alsó
A fejlesztések célja, hogy korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb környezet fogadja az utasokat az ország minden részén – a kisebb megállóhelyeken is.
Karcag legidősebb lakosát, a 106 éves Irénke nénit köszöntötték, aki még ma is aktív életet él – galériával
Új lehetőségek kapujában: fontos megállapodást írtak alá a Jász Múzeumban