A sor még bővülhet

29 perce

Érkezik egy 215 milliárdos csomag, fejlesztések sora indulhat a térségben

Címkék#fejlesztés#kormányhatározat#Herczeg Zsolt

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő fontos bejelentést tett a térség jövőjéről. A fejlesztések összértéke több mint 200 milliárd forint, és több települést is érintenek. Mutatjuk részletesen a tervezett projekteket.

Szoljon.hu

Összesen mintegy 215 milliárd forint értékű beruházás szerepel az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hamarosan megjelenő mellékletében, amely Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4-es számú választókerületét érinti. Ez azt jelenti, hogy fejlesztések egész sora indul el hamarosan – tudtuk meg Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőtől. A 4-es számú választókerület képviselője kiemelte: a kormányhatározat hamarosan megjelenik, a lista pedig nem zárt, a későbbiekben még további projektek is bekerülhetnek.  

A fejlesztések eddigi összértéke 215 milliárd forint - számolt be róla Herczeg Zsolt
A jelenleg ismert fejlesztések sora még bővülhet Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő szerint
Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Fejlesztések tételesen

A tervezetben az alábbi fejlesztések kaptak helyet a 4-es számú választókerülethez kapcsolódóan:

  • Kunszentmártoni Rendőrkapitányság energetikai felújítása – 250 millió forint
  • Tiszaföldvári Rendőrőrs energetikai felújítása – 98 millió forint
  • Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet épületének fejlesztése – 1,1 milliárd forint
  • Holtág-revitalizáció a Körösök mentén, a peresi holtágat érintve – közel 25 milliárd forint
  • Nagykunsági öntözőrendszer fejlesztése – 8,6 milliárd forint
  • M44-es gyorsforgalmi út és a 44-es főút kunszentmárton térségében új autópálya-csomópont kialakítása – 25 milliárd forint
  • 45-ös főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése párhuzamos kerékpárúttal, ami Kunszentmártont kerüli meg, és egészen Hódmezővásárhelyig tart –több mint 100 milliárd forint
  • 442-es főút Martfű–Kunszentmárton közötti szakaszának burkolatmegerősítése – 45 milliárd forint
  • 442-es számú Szolnok–Kunszentmárton másodrendű főút burkolatának megerősítése és új elkerülő szakaszok építése – 3,8 milliárd forint
  • Kerékpárút építése Marfű Cibakháza között – 3,1 milliárd forint
  • Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztése 2 milliárd forint

– Így a választókerületünket érintően 215 milliárd forint az imént felsorolt beruházások összege – hangsúlyozta Herczeg Zsolt.

Mezőtúri projektek kiemelten

A képviselő arról is beszélt, hogy Mezőtúr esetében már három fejlesztés előkészítése is elindult:

  • a 46-os főúton szinteltéréses kereszteződés kialakítása, amelyet a kormány nemrég kiemelt beruházássá nyilvánított, jelenleg a tervezés zajlik
  • a Mezőtúr elkerülő út tervezése,
  • a Hortobágy–Berettyó főcsatorna revitalizációja, itt a tervek is elkészültek

– A tervem és a szándékom az, hogy összefogva itt a választókerületben élőkkel, a településvezetőkkel, önkormányzatokkal, magánszemélyekkel közösen fejlesszük térségünket – emelte ki Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő. 

 

