Zöldforradalom Szolnokon, több mint 4 milliárdból születik újjá a belváros

„A miénk zöldebb” projekt célja a közhasználatban lévő zöldterületek újragondolása, fejlesztése és bővítése. Ennek keretében több ikonikus tér és park is megújul a jövőben. A tervek szerint a Jubileum tér, az Eötvös tér és a Hősök tere zöldfelületei mellett új zöldövezetek jönnek létre például a Gábor Áron téren és a Tárház melletti területen. Az említett fejlesztések Szolnokon több, mint 4 milliárd forintból valósulnak meg.

A fejlesztések Szolnokon érintik a Gólya parkban található víztornyot és annak környezetét is

Fotó: Nagy Balázs

Szebb, újabb, zöldebb! Fejlesztések Szolnokon, amelyek teljesen átformálják a város képét

A tervezett fejlesztések több kiemelt pontját is érintik a városnak. A projektnek köszönhetően méltó arculatot kap a város egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol először „találkoznak” Szolnokkal a vonattal érkezők – vagyis a Jubileumi tér. Itt a zöldfelületek rehabilitációját tervezik, melynek során fontos szempont lesz az egységes városkép és a környezettudatosság is.

Hosszú idő után a Gólya parkban található víztorony sorsa is rendeződni látszik. A tervek szerint új funkciókkal gazdagodik, valamint a zöldövezeti parkos területek is megújulnak. A cél egy kedvelt, élő közösségi tér létrehozása.

A Hősök tere parkját rekreációs céllal újítják fel, beleértve a növényápolást és a gyalogos közlekedőfelületek rendbetételét is. A volt Pelikán Szálló és a Szolnok Pláza közötti terület újragondolása szintén napirenden volt. Az elképzelések szerint a parkolóhelyek ésszerűsítésével és a trafóház áthelyezésével több hely szabadul fel a zöldítéshez. A Gábor Áron téren is új közpark létesülhet a jövőben, amely Szolnok „belvárosi kapujaként” funkcionál majd, összekötve a városrészeket és növelve a belváros vonzerejét.

A Hősök terén a közlekedőfelületeket teszik majd rendbe és a növényzet ápolására is fordítanak a keretből

Fotó: Fotó: Nagy Balázs

KRESZ-park és családbarát tér a Tárház mellett

A Reptár közelében is nagy átalakulásokra lehet számítani, amiről dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. A Mártírok út és Indóház út találkozásánál fekvő, jelenleg elhanyagolt terület a tervek szerint új életre kel, valamint egy KRESZ-park kialakítását is tervezik, és a régi romos vasutas épületet is szeretnék felújítani. A tervezett közösségi funkciók új élettel tölthetik meg a napjainkra elhagyatott területet. A projekt valamennyi elemében elsősorban a szolnoki családokra gondoltak.

A beruházásnak köszönhetően a vasútállomást a belvárossal összekötő útvonal nemcsak megszépül, de környezettudatos és fenntartható módon is fejlődik. Új zöldfelületek jönnek létre a város szívében, amivel nemcsak a klímához alkalmazkodik Szolnok, hanem élhetőbbé is válik mind a lakóknak, mind a látogatóknak.