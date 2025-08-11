Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával

A közeljövőben egymás után valósulnak meg olyan fejlesztések Törökszentmiklóson, melyek hosszú távon határozhatják meg a város jövőjét. A Piramis Bevásárlóudvar új munkahelyeket, modern vásárlási lehetőségeket és kényelmes közlekedést kínál, míg a Galambos park egy olyan közösségi térként születik újjá, mely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt majd. A munkálatok jelenlegi állásáról Markót Imre polgármestert kérdeztük.

Jól haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson: a Piramis Bevásárlóudvar akár hamarabb is megnyithat a tervezettnél

Fotó: Mészáros János

Jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson

Ahogy arról korábban beszámoltunk, július elején a tervezett öt üzletből kettő már kulcsrakész állapotban volt a Piramis Bevásárlóudvarban – a háttérben pedig azóta is folyamatos a munka: jelenleg az udvari parkolók kialakítása zajlik.

Bár a nyitás pontos dátuma továbbra sem ismert, Markót Imre úgy fogalmazott, tudomása szerint mind a kivitelező, mind a beruházó arra törekszik, hogy a nyitás minél előbb megtörténhessen.

A korábbi tervek szerint 2025 végére tervezték az átadást, legkésőbb 2026 nyarán vehették volna birtokba a vásárlók a létesítményt – a legfrissebb információk szerint azonban akár jóval korábbi nyitásra is van esély. A polgármester hangsúlyozta:

Csúszás nem lesz. A tervezett nyitás biztosan tartható, de reményeink szerint hamarabb is megtörténhet...

A Galambos parknál is zajlanak a munkák

Fotó: Mészáros János

Galambos park: formálódik az új közösségi tér

A város másik kiemelt fejlesztése, a Galambos park felújítása is folyamatosan zajlik. Mint ismeretes, a projekt célja a város egyik legkedveltebb zöldterületének modernizálása, melynek részeként mini kalandpark, futókör, térvilágítás, fitneszpark és új parkolók is létesülnek. Ezzel a projekttel jövő tavassszal kell, hogy elkészüljön.

A munkálatok előrehaladásáról Markót Imre elmondta, a tervezett tereprendezés megtörtént, a dombokat kialakították, a tó kotrása befejeződött, és a térvilágítás kábeleinek lefektetését is elvégezték.

A park Fertő út felőli oldalán található nyitott közösségi épület alapozása is megtörtént, jelenleg ennél a pontnál tartanak a munkálatok.

És bár a közösségi médiában lehetett olvasni olyan kommenteket, miszerint az építési területre időnként bejárnak a fiatalok, a polgármester szerint eddig semmilyen fennakadást nem tapasztaltak, és nem érkezett jelzés arról, hogy a területet illetéktelenek használnák.