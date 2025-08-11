augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tart a munka

1 órája

Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával

Címkék#Törökszentmiklós#Piramis Bevásárlóudvarban#Galambos park

Jó hír a törökszentmiklósiaknak! Továbbra is jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson. A hányattatott múltú Piramis építése is komoly előrehaladást mutat, akár hamarabb meg is nyithat a tervezettnél a bevásárlóudvar.

Avar Vanda
Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával

A parkolóhelyek kialakítása zajlik éppen a Piramis Bevásárlóudvar körül.

Fotó: Mészáros János

A közeljövőben egymás után valósulnak meg olyan fejlesztések Törökszentmiklóson, melyek hosszú távon határozhatják meg a város jövőjét. A Piramis Bevásárlóudvar új munkahelyeket, modern vásárlási lehetőségeket és kényelmes közlekedést kínál, míg a Galambos park egy olyan közösségi térként születik újjá, mely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt majd. A munkálatok jelenlegi állásáról Markót Imre polgármestert kérdeztük. 

Fejlesztések Törökszentmiklóson, jól halad a Piramis Bevásárlóudvar
Jól haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson: a Piramis Bevásárlóudvar akár hamarabb is megnyithat a tervezettnél
Fotó: Mészáros János

Jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson

Ahogy arról korábban beszámoltunk, július elején a tervezett öt üzletből kettő már kulcsrakész állapotban volt a Piramis Bevásárlóudvarban – a háttérben pedig azóta is folyamatos a munka: jelenleg az udvari parkolók kialakítása zajlik.
Bár a nyitás pontos dátuma továbbra sem ismert, Markót Imre úgy fogalmazott, tudomása szerint mind a kivitelező, mind a beruházó arra törekszik, hogy a nyitás minél előbb megtörténhessen.

A korábbi tervek szerint 2025 végére tervezték az átadást, legkésőbb 2026 nyarán vehették volna birtokba a vásárlók a létesítményt – a legfrissebb információk szerint azonban akár jóval korábbi nyitásra is van esély. A polgármester hangsúlyozta:

Csúszás nem lesz. A tervezett nyitás biztosan tartható, de reményeink szerint hamarabb is megtörténhet...

Galambos parkban makológépekkel zajlik a munka Törökszentmiklóson
A Galambos parknál is zajlanak a munkák
Fotó: Mészáros János

Galambos park: formálódik az új közösségi tér

A város másik kiemelt fejlesztése, a Galambos park felújítása is folyamatosan zajlik. Mint ismeretes, a projekt célja a város egyik legkedveltebb zöldterületének modernizálása, melynek részeként mini kalandpark, futókör, térvilágítás, fitneszpark és új parkolók is létesülnek. Ezzel a projekttel jövő tavassszal kell, hogy elkészüljön.
A munkálatok előrehaladásáról Markót Imre elmondta, a tervezett tereprendezés megtörtént, a dombokat kialakították, a tó kotrása befejeződött, és a térvilágítás kábeleinek lefektetését is elvégezték.

A park Fertő út felőli oldalán található nyitott közösségi épület alapozása is megtörtént, jelenleg ennél a pontnál tartanak a munkálatok.

És bár a közösségi médiában lehetett olvasni olyan kommenteket, miszerint az építési területre időnként bejárnak a fiatalok, a polgármester szerint eddig semmilyen fennakadást nem tapasztaltak, és nem érkezett jelzés arról, hogy a területet illetéktelenek használnák. 

Ennek ellenére ismét felhívja a figyelmet, hogy saját biztonsága érdekében mindenki tartsa be a szabályokat és ameddig a területen munkavégzés van, senki se menjen be oda!

Épül a Piramis Bevásárlóudvar és Galambos park

Fotók: Mészáros János

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu