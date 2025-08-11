1 órája
Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával
Jó hír a törökszentmiklósiaknak! Továbbra is jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson. A hányattatott múltú Piramis építése is komoly előrehaladást mutat, akár hamarabb meg is nyithat a tervezettnél a bevásárlóudvar.
A parkolóhelyek kialakítása zajlik éppen a Piramis Bevásárlóudvar körül.
Fotó: Mészáros János
A közeljövőben egymás után valósulnak meg olyan fejlesztések Törökszentmiklóson, melyek hosszú távon határozhatják meg a város jövőjét. A Piramis Bevásárlóudvar új munkahelyeket, modern vásárlási lehetőségeket és kényelmes közlekedést kínál, míg a Galambos park egy olyan közösségi térként születik újjá, mely minden korosztály számára kikapcsolódást nyújt majd. A munkálatok jelenlegi állásáról Markót Imre polgármestert kérdeztük.
Jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson
Ahogy arról korábban beszámoltunk, július elején a tervezett öt üzletből kettő már kulcsrakész állapotban volt a Piramis Bevásárlóudvarban – a háttérben pedig azóta is folyamatos a munka: jelenleg az udvari parkolók kialakítása zajlik.
Bár a nyitás pontos dátuma továbbra sem ismert, Markót Imre úgy fogalmazott, tudomása szerint mind a kivitelező, mind a beruházó arra törekszik, hogy a nyitás minél előbb megtörténhessen.
A korábbi tervek szerint 2025 végére tervezték az átadást, legkésőbb 2026 nyarán vehették volna birtokba a vásárlók a létesítményt – a legfrissebb információk szerint azonban akár jóval korábbi nyitásra is van esély. A polgármester hangsúlyozta:
Csúszás nem lesz. A tervezett nyitás biztosan tartható, de reményeink szerint hamarabb is megtörténhet...
Galambos park: formálódik az új közösségi tér
A város másik kiemelt fejlesztése, a Galambos park felújítása is folyamatosan zajlik. Mint ismeretes, a projekt célja a város egyik legkedveltebb zöldterületének modernizálása, melynek részeként mini kalandpark, futókör, térvilágítás, fitneszpark és új parkolók is létesülnek. Ezzel a projekttel jövő tavassszal kell, hogy elkészüljön.
A munkálatok előrehaladásáról Markót Imre elmondta, a tervezett tereprendezés megtörtént, a dombokat kialakították, a tó kotrása befejeződött, és a térvilágítás kábeleinek lefektetését is elvégezték.
A park Fertő út felőli oldalán található nyitott közösségi épület alapozása is megtörtént, jelenleg ennél a pontnál tartanak a munkálatok.
És bár a közösségi médiában lehetett olvasni olyan kommenteket, miszerint az építési területre időnként bejárnak a fiatalok, a polgármester szerint eddig semmilyen fennakadást nem tapasztaltak, és nem érkezett jelzés arról, hogy a területet illetéktelenek használnák.
Ennek ellenére ismét felhívja a figyelmet, hogy saját biztonsága érdekében mindenki tartsa be a szabályokat és ameddig a területen munkavégzés van, senki se menjen be oda!
Épül a Piramis Bevásárlóudvar és Galambos parkFotók: Mészáros János
