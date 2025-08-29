Tiszafüred
2 órája
Másfél hónapon át dolgoznak majd a város egyik útján – hétfőn kezdődik a munka
Egy nyertes projekten belül újítanak fel utat Tiszafüreden.
Megújul a Gyártelepi utca egy szakasza Tiszafüreden
Forrás: Illusztráció / MW Archívum
Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország
Felújítják a tiszafüredi Gyártelepi utca befejező szakaszának útburkolatát – olvasható a városi önkormányzat pénteki közleményében. A felújítással egy több mint 200 méteres szakaszt renoválnak. Mint írták, a munkálatok az „Iparfejlesztés Tiszafüreden útfelújítással” nevű, TOP-pályázaton belül valósulnak meg. A kivitelezés szeptember 1-jén kezdődik, és várhatóan október 19-ig tart.
