Európa legjobb tűzoltói mérték össze erejüket és tudásukat Szolnokon – galériával

Idén a Tiszai Hajósok tere adott otthont a FireFit Európa-bajnokságnak, amely augusztus 20-án ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét.

A FireFit bajnokságon 12 ország legjobb tűzoltója vett részt

Fotó: Kiss János

FireFit Szolnokon – 12 ország 250 tűzoltója adott számot tudásáról

A négynapos rendezvény során Európa legerősebb tűzoltói mutatták be képességeiket, így a nézők valódi erőpróbáknak lehettek tanúi. A látványos futamok a kontinens legkeményebb tűzoltóit hozták el Szolnokra, így a város néhány napra az európai tűzoltósport központjává vált. A pénteki nap a csütörtökihez hasonlóan regisztrációval és selejtezőkkel indult. A reggeli adminisztráció után 10 órától kezdődtek a futamok, ahol a versenyzőknek gyorsaságukról, erejükről és kitartásukról kellett számot adniuk. A selejtezőkben az öt legjobb mellett azok is döntőbe jutottak, akik teljesítették az előírt limit időt. A szombat az egyéni döntőkről szólt, ekkor startoltak az Európa-bajnoki finálék. A cím nemcsak sportértéket képvisel, hanem szakmai presztízst is jelent a versenyzőknek. Vasárnap aztán a csapatversenyek kerültek előtérbe.