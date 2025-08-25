1 órája
Európa legjobb tűzoltói mérték össze erejüket és tudásukat Szolnokon – galériával
Felcsaptak a lángok a hétvégén Szolnok belvárosában. Szerencsére nem történt tragédia, csak a nemzetközi tűzoltóverseny látványos számát láthatta a közönség. A FireFit bajnokságon 12 ország mintegy 250 versenyzője mérte össze a tudását.
Idén a Tiszai Hajósok tere adott otthont a FireFit Európa-bajnokságnak, amely augusztus 20-án ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét.
FireFit Szolnokon – 12 ország 250 tűzoltója adott számot tudásáról
A négynapos rendezvény során Európa legerősebb tűzoltói mutatták be képességeiket, így a nézők valódi erőpróbáknak lehettek tanúi. A látványos futamok a kontinens legkeményebb tűzoltóit hozták el Szolnokra, így a város néhány napra az európai tűzoltósport központjává vált. A pénteki nap a csütörtökihez hasonlóan regisztrációval és selejtezőkkel indult. A reggeli adminisztráció után 10 órától kezdődtek a futamok, ahol a versenyzőknek gyorsaságukról, erejükről és kitartásukról kellett számot adniuk. A selejtezőkben az öt legjobb mellett azok is döntőbe jutottak, akik teljesítették az előírt limit időt. A szombat az egyéni döntőkről szólt, ekkor startoltak az Európa-bajnoki finálék. A cím nemcsak sportértéket képvisel, hanem szakmai presztízst is jelent a versenyzőknek. Vasárnap aztán a csapatversenyek kerültek előtérbe.
FireFit 2050 – látványos és igen komoly versenyszámokon adtak számot tudásukról a tűzoltókFotók: Kiss János
