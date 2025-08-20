3 órája
Egy igazi lokálpatrióta vezeti az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt
Kinevezték az új vezetőt. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új főigazgatója igazi lokálpatrióta. Mutatjuk, ki az.
Új főigazgatója van a Gyulai iskolának Abonyban. A jó hírről Pető Zsolt, a város polgármestere számolt be hivatalos közösségi oldalán.
Augusztus 16-tól Tóthné Somodi Ildikó lett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatója.
– Megbízatásához ezúttal is sok szeretettel és tisztelettel gratulálunk Abony minden lakója nevében és kívánunk eredményes munkát az oktatási intézmény élén – írta a városvezető.
Pető Zsolt hangsúlyozta: Tóthné Somodi Ildikó példamutató elhivatottsággal végzi munkáját, először tanárként, majd főigazgató-helyettesként dolgozott az iskolában.
Az új főigazgató személye garancia
– Az új főigazgató valódi lokálpatrióta, a Városunk Fejlődéséért Egyesület önkormányzati képviselője, a Köznevelési Bizottság elnöke. Személye garancia lehet arra, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatársai magas szintű oktatási-nevelési tevékenységet végezzenek – derül ki a polgármester posztjából.
