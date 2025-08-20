Egy igazi lokálpatrióta vezeti az abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt

Új főigazgatója van a Gyulai iskolának Abonyban. A jó hírről Pető Zsolt, a város polgármestere számolt be hivatalos közösségi oldalán.

A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új főigazgatója, Tóthné Somodi Ildikó igazi lokálpatrióta

Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Augusztus 16-tól Tóthné Somodi Ildikó lett a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgatója.

– Megbízatásához ezúttal is sok szeretettel és tisztelettel gratulálunk Abony minden lakója nevében és kívánunk eredményes munkát az oktatási intézmény élén – írta a városvezető.

Pető Zsolt hangsúlyozta: Tóthné Somodi Ildikó példamutató elhivatottsággal végzi munkáját, először tanárként, majd főigazgató-helyettesként dolgozott az iskolában.

Az új főigazgató személye garancia

– Az új főigazgató valódi lokálpatrióta, a Városunk Fejlődéséért Egyesület önkormányzati képviselője, a Köznevelési Bizottság elnöke. Személye garancia lehet arra, hogy a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatársai magas szintű oktatási-nevelési tevékenységet végezzenek – derül ki a polgármester posztjából.