4 órája
Útlezárások és ideiglenes forgalmi rend – erre számíthat a nemzeti ünnep közeledtével
Közeleg a nemzeti ünnep, és ilyenkor szinte minden település a maga módján tiszteleg a jeles nap előtt. A programok azonban forgalmirend-változással is járhatnak – mutatjuk, mire figyeljen Abonyban és Cegléden a következő napokban!
A két város hivatalos oldala közzétette, hogyan alakul a forgalmirend-változás az ünnepi időszakban. Összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, melyeket érdemes észben tartani, ha a környéken közlekedik.
Forgalmirend-változás Abonyban
Az augusztus 19-én tartandó rendezvény miatt a város főterének forgalmi rendje ideiglenesen megváltozik, 15 és 23 óra között. A település izgalmas koncerteknek fog otthont adni, és színpadra lép többek között a legendás Karthago zenekar is.
Ezen időszak alatt:
- a Kultúra Háza és a Városháza közötti útszakaszra tilos lesz a behajtás mindkét irányból;
- a Báthory István utcáról tilos lesz behajtani a Főtér irányába, továbbhaladás a strand irányába történhet;
- az Arany János utca ez idő alatt mindkét irányból járható lesz.
A buszmegállókat nem helyezik át, a tömegközlekedési járművek továbbra is a megszokott helyről, a Varga István Városi Sportcsarnokkal szemben indulnak.
Cegléden is változásokra kell számítani
A város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. szervezi a „Szent István Ünnepe” elnevezésű szabadtéri eseményt, mely biztonságos lebonyolításának érdekében forgalomkorlátozás lép érvénybe.
Parkolólezárások:
- Augusztus 17-től egészen 21-ig: a Szabadság tér Ceglédi Városi Könyvtár előtti szakaszán négy parkoló;
- Augusztus 19-től 21-ig: a Szabadság tér Bercsényi út felőli szakaszán hat parkoló.
Útlezárások:
- Augusztus 20-tól 21-ig: a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utca közötti szakasz.
