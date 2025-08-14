augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Közlekedési hírek

1 órája

Útlezárások és ideiglenes forgalmi rend – erre számíthat a nemzeti ünnep közeledtével

Közeleg a nemzeti ünnep, és ilyenkor szinte minden település a maga módján tiszteleg a jeles nap előtt. A programok azonban forgalmirend-változással is járhatnak – mutatjuk, mire figyeljen Abonyban és Cegléden a következő napokban!

Nyitrai Fanni

A két város hivatalos oldala közzétette, hogyan alakul a forgalmirend-változás az ünnepi időszakban. Összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, melyeket érdemes észben tartani, ha a környéken közlekedik.

forgalmirend-változás Abonyban
Íme a forgalmirend-változások, melyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Forgalmirend-változás Abonyban

Az augusztus 19-én tartandó rendezvény miatt a város főterének forgalmi rendje ideiglenesen megváltozik, 15 és 23 óra között. A település izgalmas koncerteknek fog otthont adni, és színpadra lép többek között a legendás Karthago zenekar is.

Ezen időszak alatt:

  • a Kultúra Háza és a Városháza közötti útszakaszra tilos lesz a behajtás mindkét irányból;
  • a Báthory István utcáról tilos lesz behajtani a Főtér irányába, továbbhaladás a strand irányába történhet;
  • az Arany János utca ez idő alatt mindkét irányból járható lesz.

A buszmegállókat nem helyezik át, a tömegközlekedési járművek továbbra is a megszokott helyről, a Varga István Városi Sportcsarnokkal szemben indulnak.

Cegléden is változásokra kell számítani

A város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. szervezi a „Szent István Ünnepe” elnevezésű szabadtéri eseményt, mely biztonságos lebonyolításának érdekében forgalomkorlátozás lép érvénybe.

Parkolólezárások:

  • Augusztus 17-től egészen 21-ig: a Szabadság tér Ceglédi Városi Könyvtár előtti szakaszán négy parkoló;
  • Augusztus 19-től 21-ig: a Szabadság tér Bercsényi út felőli szakaszán hat parkoló.

Útlezárások:

  • Augusztus 20-tól 21-ig: a Szabadság tér Bercsényi és Népkör utca közötti szakasz.


 

