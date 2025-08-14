Útlezárások és ideiglenes forgalmi rend – erre számíthat a nemzeti ünnep közeledtével

A két város hivatalos oldala közzétette, hogyan alakul a forgalmirend-változás az ünnepi időszakban. Összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket, melyeket érdemes észben tartani, ha a környéken közlekedik.

Íme a forgalmirend-változások, melyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Forgalmirend-változás Abonyban

Az augusztus 19-én tartandó rendezvény miatt a város főterének forgalmi rendje ideiglenesen megváltozik, 15 és 23 óra között. A település izgalmas koncerteknek fog otthont adni, és színpadra lép többek között a legendás Karthago zenekar is.

Ezen időszak alatt:

a Kultúra Háza és a Városháza közötti útszakaszra tilos lesz a behajtás mindkét irányból;

a Báthory István utcáról tilos lesz behajtani a Főtér irányába, továbbhaladás a strand irányába történhet;

az Arany János utca ez idő alatt mindkét irányból járható lesz.

A buszmegállókat nem helyezik át, a tömegközlekedési járművek továbbra is a megszokott helyről, a Varga István Városi Sportcsarnokkal szemben indulnak.

Cegléden is változásokra kell számítani

A város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. szervezi a „Szent István Ünnepe” elnevezésű szabadtéri eseményt, mely biztonságos lebonyolításának érdekében forgalomkorlátozás lép érvénybe.

Parkolólezárások:

Augusztus 17-től egészen 21-ig: a Szabadság tér Ceglédi Városi Könyvtár előtti szakaszán négy parkoló;

Augusztus 19-től 21-ig: a Szabadság tér Bercsényi út felőli szakaszán hat parkoló.

Útlezárások: