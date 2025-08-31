Alaposan átírták a fűtési szezon kezdetének szabályait, ez lesz az ősz legnagyobb meglepetése

Az, hogy mikor kezdődik a fűtési szezon 2025-ben, sok háztartás és vállalkozás számára kiemelten fontos kérdés, hiszen nemcsak a komfortérzetet, hanem az energiaköltségeket és a környezetvédelmi szempontokat is érinti. Bár a fűtési igény elsősorban az időjárás alakulásától függ, Magyarországon hivatalosan meghatározott időszakhoz is köthető.

Mikor indul a fűtési szezon 2025-ben? Sokan megszokták az októberi indulást, de ez két éve megváltozott!

Fotó: szoljon.hu

Mikor indul a fűtési szezon 2025-ben?

A fűtési időszak korábban minden évben október 15-én vette kezdetét, és április 15-ig tartott, ám a 676/2023. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében 2023-tól ez az időszak módosult: 2025. szeptember 15-én indul és 2026. május 15-én ér véget.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezen a napon minden lakásban automatikusan bekapcsolják a fűtést. A központi fűtéssel rendelkező társasházakban és távhőrendszereknél általában akkor indítják el a rendszert, ha az időjárási átlaghőmérséklet három egymást követő napon 12 °C alá csökken, vagy az előrejelzések tartós hideget mutatnak. Viszont ettől az időponttól kezdve a szolgáltatónak kötelessége biztosítani a fűtés lehetőségét.

Miért van jelentősége a fűtési szezonnak?

A 2023-as változás azért is fontos, mert így a szolgáltatók és társasházak előbb tudják tesztelni és karbantartani a rendszert, így kisebb az esély egy váratlan meghibásodásra a téli hidegben. Ezen kívül rugalmasságot is biztosít a szeszélyes időjárással szemben: ha hamarabb üt be a hideg, nem kell még egy hónapig fagyoskodni, mert a szolgáltató hamarabb be tudja indítani a fűtést.

A fűtési szezon kezdete és hossza ezen kívül is több területet érint: komfort és egészség szempontjából a megfelelő hőmérséklet elengedhetetlen a mindennapi kényelemhez és betegségek megelőzéséhez, de a családok havi költségvetésében is fontos tényező a rezsiköltéség. Mivel a fűtés jelentős energiafelhasználással jár, így környezetvédelmi szempontból sem mindegy, mettől meddig tart – és hogy milyen rendszerek szolgáltatják a meleget egy háztartásban.

Mire érdemes figyelni a 2025-ös fűtési szezon előtt?

A fűtési szezont megelőző időszakban érdemes néhány dolognak utánajárni és pár fontos intézkedést is meghozni. Ezek közé tartoznak:

Időben ellenőrizni a kazán, radiátorok és csövek állapotát.

Megtisztítani a szellőzőrendszert és a kéményt, ha van.

Gondoskodni a megfelelő hőszigetelésről, hogy a fűtés hatékonyabb legyen.

Tájékozódni az energiatakarékos megoldásokról (például termosztát használata, okosfűtési rendszerek bevezetése).

A fűtési szezon 2025-ben tehát hivatalosan szeptember közepén kezdődik, de a tényleges fűtésindítás mindig az aktuális időjárástól és a közösségi döntésektől függ. A szezon jelentősége ugyanakkor túlmutat azon, hogy otthon meleg van, hiszen hatással van a pénztárcára, az egészségre és a környezetre is. Ezért érdemes tudatosan készülni rá, hogy a hideg hónapok ne csak elviselhetőek, hanem kényelmesek és fenntarthatóak is legyenek.