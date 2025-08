Megküzdött a félelmeivel a törékeny kisfiú – ez történt Galó Tomikával az életmentő génterápia óta

Galó Tomi nevét már sokan ismerik. Az SMA-s kisfiú története mesébe illő. Ott ugyanis a jók mindig elnyerik a jutalmukat. A szolnoki kötődésű kisfiú és családja az elmúlt évben megszámlálhatatlan élményt élt át, olykor nehézséggel szembesült, de az események mind-mind a gyógyulás felé terelik a kisfiút.

Eseménydús volt az elmúlt év Galó Tomi számára. A terápia óta sokat fejlődött, immár saját lépéseket is tesz a gyógyulás felé

Forrás: Együtt Tomikáért Facebook-oldal

Galó Tomi nagyjából két éves lehetett, amikor gerinc eredetű izomsorvadást (SMA1) diagnosztizáltak nála. Szülei gyűjtést szerveztek, és az egész ország melléjük állt. 2023 decemberében megtörtént a csoda: összegyűlt a 700 millió forint, a világ egyik legdrágább gyógyszerének, a Zolgensma génterápiának az ára. 2024. februárban Dubajba utaztak, ahol Tomika április 3-án megkapta az életmentő kezelést.

Eseménydús volt az elmúlt év Galó Tomi számára

Azóta sok minden történt. Tomi sikeresen elvégezte az első osztályt, a Galó család újra megjárta Dubajt, az éves kontrollon is pozitív híreket kaptak a kidfiú állapotával kapcsolatban. Tomi nagyon sokat nőtt, még a támogató eszközeit is kinőtte.

Az új eszközkészítés nem volt teljesen zökkenőmentes.

– Most megszenvedtünk az új eszközökkel, pontosabban az állítóval. Már kint szólt, hogy picit nyomja a térdénél, de sajnos, a készítői erre azt a választ adták, hogy tudják, de a helyes pozíció eléréséhez, pont ennyi nyomást kell kifejteni, és ha nem nyomná, akkor nem korrigálna – írta Hornischer Anikó, Tomi anyukája.

Nehezen indult az új eszközzel, de erőn felül kitart

Hozzátette: a próbák is megviselték, valószínűleg pont ezért. S mire hazaértek, félelem alakult ki benne az állástól, az állítótól. Ezért egy pár napig pihentették.

– Lélegezni is alig mertünk, amíg beraktuk az állítóba. Folyamatosan kérdezgettük fáj-e. Szegény Tomikán látszott, hogy fél, de ő is tudta, hogy sétálni csak az állítóban tud még. Nagyon koncentrált, fegyelmezett volt, látszott rajta, hogy küzd az érzéseivel, de győzött az akarata és az első pár lépés után már mosolygott – mesélte az újabb próbálkozás után Anikó, hozzátéve: ezután már sokkal szebb tartásban, és rövidebb idő alatt teljesítette is azt a távot, amit szokott.

Hatalmas kő esett le a szívünkről, borzasztó lett volna elengedni az állást és a robotikát. De ügyes volt nagyon, megküzdött a félelmével, nagyon, de nagyon büszkék vagyunk rá

– tette hozzá végül az édesanya.

Galó Tomika tehát immár nemcsak kerekes székben, hanem a saját lábain tesz lépéseket. Egyelőre segítséggel, óvatosan, de kitartóan – a csoda tényleges beteljesülése felé.

– Micsoda év van mögöttünk, mennyit fejlődött azóta Tomika, hihetetlen még a mai napig, hogy teljesült a mi csodánk, Tomika pedig szárnyal. Hálásak vagyunk minden új tudásért, minden új mozdulatért, minden erősödésért – írta nemrégen a közösségi oldalukon Hornischer Anikó.