„Befrendelt a crushom, aztán meg totál ghostolt, és most full kész vagyok!” – mit jelent ez? Mutatjuk!

A nyelv folyamatosan változó, élő rendszer, amelyre az idő múlásával számos társadalmi, kulturális és technológiai tényező hat. A változás nemcsak a szavakat érinti, hanem a kommunikáció formáit és a mögöttes gondolkodásmódot is. A minket körülvevő világ és a mindennapi élményeink alapjaiban határozzák meg, hogyan fejezzük ki magunkat, és bár mindig is akadtak generációs különbségek a kommunikációban, most mintha még kevésbé értenénk egymást mint valaha.

A generációs különbségek a kommunikációban néha teljesen ellehetetlenítik, hogy megértsük egymást

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Generációs különbségek a kommunikácóban: honnan jön és hová tart?

A témával kapcsolatban megkerestük Bakos-Szabó Renátát, az Impulzus Egyesület vezetőjét, aki napi szinten dolgozik fiatalokkal és kamaszokkal, így bőven van tapasztalata a témában.

A kommunikációs probléma abból származik, hogy mindenki a saját világa és tapasztalatai szerint próbálja megfogalmazni a saját valóságát, és a saját tapasztalataiból szűrve próbálja megérteni a másikat. Nem ugyanaz a világ veszi körül a gyerekeink generációját, mint a miénket, ezért teljesen más értékekből, más szokásokból és más viselkedési mintákból merítenek. Máshogy szerzik be az információt, máshogy dolgozzák föl és máshogy tanulnak. Nekünk lineáris és elméleti tanulásunk volt. Ők interaktívan, képekben gondolkoznak, rövid periódusokban tudnak tanulni. Mi leginkább telefonon, e-mailben vagy szóban, de mindenképpen strukturált szövegben kommunikálunk. A fiatalabb generáció inkább csetekben, sztorikban, emojikkal, mémekkel, videókkal kommunikál.

A fiatalok nyelve pedig szinte valós időben változik, mert a TikTok, Instagram, Discord, Reddit és más platformok folyamatosan termelik az új kifejezéseket. A jelenlegi, robbanásszerű „nyelvújítás” tehát főként az internetes és gamer nyelvből, a mémkultúrából, valamint a közösségi médiában terjedő, folyamatosan változó trendekből táplálkozik. Innen érkeznek az angol kifejezések is, amelyek sokszor fordítás nélkül épülnek be a magyar fiatalok szókincsébe.

A Z generáció (1995-2010 között születettek) és az Alfa generáció (2010 után születettek) számára a közösségi média már a mindennapok természetes része, életük jelentős részét az online térben töltik. Szókincsükben épp ezért gyakran bukkannak fel mémekből, videojátékokból vagy virális videókból származó kifejezések, amelyek a szülők számára – a kontextus hiányában – szinte teljesen érthetetlenek. Ráadásul egy-egy divatos szó vagy mondat akár hetek alatt kimehet a „menő” kategóriából, így a felnőtteknek esélyük sincs tartani a tempót. Sőt, nem is feltétlenül ajánlott, ha nem szeretnénk cringe (vagyis kínosan erőltetett) hatást kelteni.

A fiatalok nem veszik jó néven, ha a felnőtt erőlködik és megpróbál úgy beszélni, ahogy ők. Nagyon fura számukra, ha valaki nem a saját korának megfelelő stílusban kommunikál. Egy felnőtt legyen önazonos, szerintem ez ad számukra biztonságot.

Azért ha valaki mégis szeretné egy kicsit megtrollkodni (vagyis megviccelni) gamer gyermekét, úgy az alábbi videóban kiválóan lefordították tini-nyelvre azt a mondatot, amit nap mint nap szajkózunk: légyszives kapcsold ki és fürdés, fekvés. (Aki otthon kipróbálja, írja meg nekünk kommentben a kiváltott hatást!)