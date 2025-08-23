augusztus 23., szombat

Látványos fotót mutatunk a Tiszaföldvár felett elszáguldó vadászgépekről – eláruljuk, hová siettek!

Címkék#légi parádé#vadászgépek#Gripen#légi bemutató

Gripenek Tiszaföldvár felett? Mintha egy hollywoodi film jelenete elevenedett volna meg: a napokban három vadászgép hasította keresztül a levegőt a földvári légtérben. Mutatjuk a róluk készült csodálatos fotót és azt is eláruljuk, mit kerestek ott a Gripenek.

Dobos Zsófia Tünde

Augusztus 18-án különleges élményben volt része a tiszaföldváriaknak: három vadászgép repült végig a város felett tökéletes formációban, fehér kondenzcsíkokat húzva maga után. Most eláruljuk, miért milyen célból szálltak a levegőbe a Gripenek!

Gripenek formációban Tiszaföldvár felett Pesti Gábor fotóján
Lélegzetelálló látvány Tiszaföldvár felett: három Gripen suhant el az égen
Fotó: Pesti Gábor

A légi bemutató nem véletlen volt – a Gripenek pilótái a nemzeti ünnepen megtartott légiparádéra gyakoroltak, melyen – ahogy arról korábban is beszámoltunk – a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár is képviseltette magát.

Népszerű lett a Gripeneket megörökítő fotó

A látványos, filmbe illő jelenetet Pesti Gábor kapta lencsevégre, majd posztolta a Légiközlekedés ✈️ Repülés ✈️ PlaneSpotting 🇭🇺 Facebook-csoportba. Fotóján még a félhold is megjelenik a háttérben, különleges, extra, sejtelmes hangulatot adva a kompozíciónak. A kép néhány órán belül el is terjedt a közösségi médiában, és sokak tetszését elnyerte.

 

