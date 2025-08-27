Búcsú Gulyás Károlyné Rózsától, a Széchenyi Piros iskola közkedvelt tanítónőjétől

A betegség legyőzte a mérhetetlen élni akarását. Elhunyt Gulyás Károlyné Rózsa, a Széchenyi Piros Iskola szeretett pedagógusa. Sokan gyászolja őt: kollégák, diákok, szülők is megemlékeztek az elhivatott tanítónőről, aki egész életét a gyerekek nevelésének szentelte.

Egy közösség búcsúzik Gulyás Károlyné Rózsa, a Széchenyi Piros Iskola pedagógusától

Forrás: Szalay Ferenc Facebook–oldala

Búcsú Gulyás Károlyné Rózsa pedagógustól

Gulyás Károlyné Rózsa tanítóról többek közt Szalay Ferenc miniszteri biztos is megemlékezett közösségi oldalán. „Elhunyt egy pedagógus, egy remek kolléga, elment egy anya, egy kiváló ember! A szörnyű betegség ismét győzött, mint oly sokszor, s mi azzal szembesülünk, hogy a lelkünkben egy űrt immár soha nem tölt be semmi. Gulyás Károlyné Rózsa pályáját az első naptól az utolsóig a Széchenyi Pirosban töltötte. Maga volt a hűség és az elhivatottság, mindene volt szeretett intézménye és tanítványai előmenetele. Hitt és szeretett, s közben tisztességre nevelt. Hiánya fájó, de emléke mindig szép marad! Őszinte részvétem a családnak, a volt kollégának és tanítványoknak. Emlékét megőrizzük!” – zárta sorait a politikus.

A bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett, ahol korábbi tanítványai, szülők és ismerősök is fájdalmasan, de szeretettel emlékeztek rá.

– Drága Rózsa néni! 4 évig volt az osztályfőnököm, nagyon szerettem! – idézi fel egy egykori tanítványa.

– Gyermekeimnek volt nagyon jó osztályfőnöke. Őszinte részvétem! – írta egy szülő.

– Mindig emlékezni fogok rád, a munkádra... amit a lányomért tettél.... hálásan köszönöm neked! Nyugodj békében! – fogalmazta meg egy másik anyuka.

– Alsós tanárnőm volt ’91-től. Nyugodjon békében! – tette hozzá egy másik volt diák.

Az iskolában, ahol évtizedeken át tanított, most üresebb a tanári szoba és csendesebbek a gyerekléptektől hangos folyosók.

– Mindig a jók mennek el először – fogalmazták meg többen is a búcsú szavaiban. A tanítónő emléke azonban mindörökre megmarad tanítványai, kollégái és az iskola falai között.