Egyetlen városban készítik a különleges édességet, helyi cukrász árulta el a süticsoda titkát

Kevés sütemény van, amelyről egy város ennyire büszkén beszélhet, mint Szolnok a saját különlegességéről, a habos islerről. A desszert neve ugyan Ausztriából származik, ám a Tisza-parti városban olyan egyedi változat született, amelyet sehol máshol a világon nem készítenek. A fennállásának 950. évfordulóját ünneplő város napját hétvégén tartják, a rengeteg látogatót pedig a habos isler is csábítja majd.

A szolnoki habos isler titka a töltelékben rejlik

Az osztrákoktól indult útjára

Az isler neve az ausztriai Bad Ischl városából ered. Az édességet először a helyi Zauner cukrászdában, egy Richard Kurt nevű cukrász alkotta meg, még az 1950-es években. Hazánkban az isler klasszikus formáját finom lekvárral és étcsokoládéval készítik, ezért is meglepő, hogy az eredeti osztrák változat valójában rumos csokoládékrémmel töltött sütemény, amelynek íze teljesen más, mint amit mi islerként ismerünk. És éppen erre a fordulatra érkezett a szolnoki változat – a különleges, tojáshabbal töltött habos isler. Elsőre talán furcsán hangzik, de aki egyszer megkóstolja, azonnal érti, miért vált belőle városi büszkeség, és miért rajonganak érte ezrek. Sokaknak a retró édességek világát, a négercsók ízélményét idézi fel.

Budapestről is érkeznek látogatók a szolnoki cukrászdákba, hogy megkóstolják a süteményt

A habos isler a szegénység édes találmánya

A helyi hagyomány szerint a habos isler születését a nélkülözés ihlette. Amikor a családoknak még lekvárra sem futotta, a gyerekeknek felvert, cukrozott tojásfehérjét kínáltak. Később ez a hab került a linzerlapok közé, és megszületett a különleges változat, amelyet először Hegedűs László szolnoki cukrász tökéletesített. A sütemény az egykori Kádár Cukrászdában indult hódító útjára, majd a város többi cukrászdája is sorra átvette a receptet.

Az egész város rajong érte

A habos isler az elmúlt évszázad alatt Szolnok egyik jelképe lett. 2020-ban elnyerte a HÍR-védjegyet, ami a hungarikumok felé vezető út első lépcsője. A habos isler mára óriási népszerűsgnek örvend, sokfelé vannak rajongói. Sokan csak ezért utaznak Szolnokra, hogy megízlelhessék a helyi különlegességet, amelyhez máshol nem lehet hozzájutni.