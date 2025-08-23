Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével

Félmeztelenre vetkőzött hajléktalan férfi ment oda a szolnoki Szapáry úti kávézó két vendégéhez, és láthatóan igen kellemetlen perceket szerzett a két nőnek. A jelenetet valaki távolabbról rögzítette és feltette az egyik népszerű szolnoki közösségi csoportba – ahonnan azonban időközben eltávolították. A kommentekből kiderült: a férfi nem ismeretlen a környéken, és sajnos maga a döbbenetes jelenség sem ritka. Az indulatok ismét felzubogtak, sokan a kávézó tulajdonosát vonták kérdőre, hogy miért nem cselekedett, de még többen voltak azok, akik azon háborogtak, hogy „nem volt ott egy férfi, aki orrba vágta volna...”.

A hajléktalan férfi többször is odament a vendégekhez, és verbálisan inzultálta őket a Szapáry úton

Forrás: Illusztráció / Fotó: Nagy Balázs

Hajléktalan férfi zaklatta a vendégeket – a kommentszekciót elárasztották az indulatok

Még meg sem emésztették a szolnokiak az augusztus 19-én történt brutális utcai verekedést, ami szintén a Szapáry úton történt, máris újabb sokkoló képsorokkal kellett szembesülniük. A népszerű kávézóban békésen üldögélő vendégekhez fényes nappal egy félmeztelen férfi lépett oda, és kezdte el őket verbálisan zaklatni. A férfiról kiderült, hogy sokan ismerik: gyakran látják a város különböző pontjain kéregetni, és többen tudni vélték, hogy talán függőséggel küzd. A jelenetet nemcsak videóra vették, hanem több járókelő is végignézte, vagy éppen elment mellettük. A kommentelők többsége ezen a tényen háborodott fel leginkább, és többen azt nehezményezték:

hogy az üzlet tulajdonosa nem intézkedett;

nem volt senki, aki odalépett volna elzavarni a hajléktalant;

senki nem hívott rendőrt.

Megkeresésünkre Zuppán Cintia, a szolnoki kávézó tulajdonosa hírportálunknak is megerősített azt, amit kommentben is leírt: a látszattal ellentétben ő és munkatársai mindent megtesznek hasonló helyzetben, hiszen a vendégek biztonsága, nyugalma számukra is elsődleges.

Nem veszélyeztethetik a saját testi épségüket

– Négy női és egy férfi kolléga dolgozik nálunk váltott műszakban. Valahányszor ilyen eset történik, megtesszük a tőlünk telhetőt, hogy a rendbontókat eltávolítsuk, elküldjük, de saját testi épségünket mi sem tehetjük kockára. Többször éltünk panasszal a többi, utcában működő vendéglátóhellyel együtt is – mondta hírportálunknak a tulajdonos.