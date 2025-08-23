1 órája
Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével
Döbbenetes videó látott napvilágot csütörtökön az egyik közösségi csoportban. A felvételen jól látszik, hogy egy hajléktalan férfi félmeztelenre vetkőzve odament két békésen üldögélő vendéghez a szolnoki Szapáry út egyik kávézójánál. Mint kiderült, nem ismeretlen a helyiek előtt – sem a férfi, sem maga a jelenség. Érdemi segítségnyújtás helyett azonban kommentháború kerekedett.
Félmeztelenre vetkőzött hajléktalan férfi ment oda a szolnoki Szapáry úti kávézó két vendégéhez, és láthatóan igen kellemetlen perceket szerzett a két nőnek. A jelenetet valaki távolabbról rögzítette és feltette az egyik népszerű szolnoki közösségi csoportba – ahonnan azonban időközben eltávolították. A kommentekből kiderült: a férfi nem ismeretlen a környéken, és sajnos maga a döbbenetes jelenség sem ritka. Az indulatok ismét felzubogtak, sokan a kávézó tulajdonosát vonták kérdőre, hogy miért nem cselekedett, de még többen voltak azok, akik azon háborogtak, hogy „nem volt ott egy férfi, aki orrba vágta volna...”.
Hajléktalan férfi zaklatta a vendégeket – a kommentszekciót elárasztották az indulatok
Még meg sem emésztették a szolnokiak az augusztus 19-én történt brutális utcai verekedést, ami szintén a Szapáry úton történt, máris újabb sokkoló képsorokkal kellett szembesülniük. A népszerű kávézóban békésen üldögélő vendégekhez fényes nappal egy félmeztelen férfi lépett oda, és kezdte el őket verbálisan zaklatni. A férfiról kiderült, hogy sokan ismerik: gyakran látják a város különböző pontjain kéregetni, és többen tudni vélték, hogy talán függőséggel küzd. A jelenetet nemcsak videóra vették, hanem több járókelő is végignézte, vagy éppen elment mellettük. A kommentelők többsége ezen a tényen háborodott fel leginkább, és többen azt nehezményezték:
- hogy az üzlet tulajdonosa nem intézkedett;
- nem volt senki, aki odalépett volna elzavarni a hajléktalant;
- senki nem hívott rendőrt.
Megkeresésünkre Zuppán Cintia, a szolnoki kávézó tulajdonosa hírportálunknak is megerősített azt, amit kommentben is leírt: a látszattal ellentétben ő és munkatársai mindent megtesznek hasonló helyzetben, hiszen a vendégek biztonsága, nyugalma számukra is elsődleges.
Nem veszélyeztethetik a saját testi épségüket
– Négy női és egy férfi kolléga dolgozik nálunk váltott műszakban. Valahányszor ilyen eset történik, megtesszük a tőlünk telhetőt, hogy a rendbontókat eltávolítsuk, elküldjük, de saját testi épségünket mi sem tehetjük kockára. Többször éltünk panasszal a többi, utcában működő vendéglátóhellyel együtt is – mondta hírportálunknak a tulajdonos.
– A helyzetet bonyolítja, hogy ha idejön egy hajléktalan, vagy rendbontó, az azonnali intézkedést kíván. Nincs arra idő, hogy megvárjuk amíg a rendőrség kiérkezik, hiszen addig is fennáll a zavaró körülmény. Azt pedig nem tehetjük meg – amit többen is „javasoltak” – hogy önbíráskodásra vetemedjünk. Ezt nyilván mi sem várjuk el mástól, de szomorúan tapasztalom, hogy az alkalmazottakon kívül nincs olyan járókelő, aki a videókészítés és komment írás helyett tenne bármit – akár egy határozott felszólítás erejéig. A szóban forgó esetnél nem voltam jelen, a kollégák pedig bentről nem látták, mert a pultból kinézve takarásban játszódott az egész jelenet. Ez volt az első ilyen eset, amit nem észleltünk, mert nem jelezték – osztott meg további részleteket hírportálunkkal Zuppán Cintia.
Garázdaság miatt indult eljárás ismeretlen elkövetővel szemben
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is megkerestük az üggyel kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint a Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság szabálysértés elkövetése miatt, hivatalból indított eljárást ismeretlen elkövetővel szemben, akinek a beazonosítása folyamatban van.
Az önbíráskodásra buzdító hozzászólások kapcsán megjegyezték, hogy ilyen esetben a legokosabb kerülni a konfliktust a problémás személlyel, ám ha mégis történik tettlegesség, a rendőrség a jogos védelmi helyzetet minden esetben külön vizsgálja.
Deszkával támadt egy társaságra egy agresszív férfi
Sajnos nem ez az első eset, hogy negatív hírek szólnak a Szapáry útról: a minap például egy agresszív férfi esett neki másoknak egy deszkával egy másik vendéglátóhely előtt. Erről az esetről is videó készült. A férfit elfogták, sőt, azóta már letartóztatásáról is döntöttek.
A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakosság együttműködése kulcsfontosságú a közterületek biztonságának fenntartásában.
