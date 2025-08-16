augusztus 16., szombat

Felejthetetlen élmény

2 órája

Ez jobb, mint a mesében! Három óriási halat fogott a tiszai horgász, és ezzel minden kívánsága teljesült

Címkék#ponty#horgász#Tisza#élmény

Négy kapásból három fogás, mindössze egy óra alatt. Nem is akármekkorák. Erről a sikersztoriról számolt be egy tiszai horgász. Mutatjuk, milyen és mekkora halat fogott egy rákócziújfalui fiatalember.

Szoljon.hu

A kedvenc vizén, a Tiszán töltött el egy emlékezetes éjszakát egy fiatal horgász július 19-én. Nem is egy halat fogott... A felejthetetlen élményéről a Pecaverzum sztoriküldő alkalmazását használva számolt be. A nagy fogás történetét most cikkünkben is közöljük.

Pásztor Dominik három nagy halat fogott
Pásztor Dominik ekkora halat fogott a közelmúltban... És nem csak ezt az egyet
Forrás: Pásztor Dominik/Pecaverzum

Pásztor Dominik álmában sem gondolta, hogy mindössze egy órán belül négy kapásból három hatalmas pontyot sikerül fognia a Tisza Szolnok alatti szakaszán. Az emlékezetes esetről a Pecaverzum is beszámolt.

Három nagy halat fogott egy óra alatt

– Az első zsákmány 9,3 kilogrammos volt. Ezt nem sokkal később egy személyes tiszai rekord követett: egy 15,3 kilogrammos ponty „személyében”. Az igazi meglepetés azonban csak ezután jött: tíz percen belül újabb kapitális példány akadt horogra, egy 16,38 kilogrammos töves ponty, amely új csúcsdöntést jelentett – olvasható a cikkben.

Az írás a technikai háttérről is beszámolt. Mint írják: a horgász az úgynevezett hóember formációban kínált fel egy 20 milliméteres bojlit és egy 14 milliméteres pop-upot, ez bizonyult a nyerő kombinációnak.

Az erős felszerelésnek köszönhetően a fárasztások intenzívek, de rövidek voltak, így mindhárom hal sértetlen maradt.

Sosem fogom elfelejteni ezt az éjszakát

 – fogalmazott a horgász, akivel egyetlen óra alatt fordult hatalmasat a világ.

Mint a mesében: visszaengedte a pontyokat

Arról is szól a cikk, hogy a fényképek azért sikerültek ilyen jól, mert Pásztor Dominik úszó mérlegelőben eltette a pontyokat reggelig, s világosban tudta elkészíteni a felvételeket.

A vízkezelő Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KTVHESZ) szabályai ezt lehetővé teszik, azon a szakaszon ugyanis nincs felső méretkorlátja a pontynak, a pecás akár haza is vihette volna mind a három példányt, de ő nem így tett, szabadon engedte azokat.

 

