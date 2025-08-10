augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Harcsafogás a Zagyván: így emelte partra gigászi, 36 kilós zsákmányát Bakó István

Bakó István számára a horgászat szenvedély, ami rendre elképesztő történeteket hoz. Legutóbb egy éjszakai harcsa fogás borzolta fel a kedélyeket a Zagyván, amikor egy vékony damillal és kis horoggal sikerült partra emelnie a 36,6 kilós zsákmányt. A fárasztás izgalma után azonban még nagyobb kihívás várt rá: a két és fél méteres partra való visszakapaszkodás a zsákmánnyal együtt.

Nyitrai Fanni

Egy váratlan éjszakai harcsafogás a Zagyván – így kezdődött Bakó István legújabb horgászkalandja. Egy vékony damil, egy kis horog, és a végén egy 36,6 kilós, 172 centis harcsa került partra. Korábban már kifogott egy saját magasságánál is hosszabb, több mint kétméteres példányt, most pedig ismét bebizonyította: a folyó is rejthet kapitális meglepetéseket. A két és fél méter magas partra való visszakapaszkodás a zsákmánnyal azonban talán még nagyobb kihívás volt, mint maga a fárasztás.

Bakó István, az újszászi horgász, a Zagvyva parton történt harcsafogás részleteiről is beszélt
Bakó István már több kapitális halat fogott a múltban. A részletekről, és a legutóbbi harcsafogás részleteiről legújabb podcast adásunkban mesélt
Fotó: Nagy Balázs

A harcsafogás története, amit nem felejt el

Podcastunkban nemcsak ennek a harcsafogásnak a részleteit meséli el, hanem görögországi tengeri élményeit, a cápafogási terveit és azt is, mitől lehet valaki igazán sikeres horgász.

Hallgassa meg a beszélgetést, amelyben választ kaphat arra, hogy:

  • Hogyan lehet kapitális halat fogni nem megfelelő felszereléssel?
  • Mi a különbség az itthoni és a külföldi horgászközösségek között?
  • Milyen módszerekkel lehet „becsapni” a legóvatosabb halakat is?
  • Miért fontos a helyismeret és a víz viselkedésének megfigyelése?
  • Mit tanácsol egy tapasztalt pecás a kezdőknek?

Kattintson, és hallgassa meg Bakó István izgalmas történeteit első kézből a Szoljon.hu podcastjában!

 

