Harcsafogás a Zagyván: így emelte partra gigászi, 36 kilós zsákmányát Bakó István

Egy váratlan éjszakai harcsafogás a Zagyván – így kezdődött Bakó István legújabb horgászkalandja. Egy vékony damil, egy kis horog, és a végén egy 36,6 kilós, 172 centis harcsa került partra. Korábban már kifogott egy saját magasságánál is hosszabb, több mint kétméteres példányt, most pedig ismét bebizonyította: a folyó is rejthet kapitális meglepetéseket. A két és fél méter magas partra való visszakapaszkodás a zsákmánnyal azonban talán még nagyobb kihívás volt, mint maga a fárasztás.

Bakó István már több kapitális halat fogott a múltban. A részletekről, és a legutóbbi harcsafogás részleteiről legújabb podcast adásunkban mesélt

Fotó: Nagy Balázs

A harcsafogás története, amit nem felejt el

Podcastunkban nemcsak ennek a harcsafogásnak a részleteit meséli el, hanem görögországi tengeri élményeit, a cápafogási terveit és azt is, mitől lehet valaki igazán sikeres horgász.

Hallgassa meg a beszélgetést, amelyben választ kaphat arra, hogy:

Hogyan lehet kapitális halat fogni nem megfelelő felszereléssel?

Mi a különbség az itthoni és a külföldi horgászközösségek között?

Milyen módszerekkel lehet „becsapni” a legóvatosabb halakat is?

Miért fontos a helyismeret és a víz viselkedésének megfigyelése?

Mit tanácsol egy tapasztalt pecás a kezdőknek?

Kattintson, és hallgassa meg Bakó István izgalmas történeteit első kézből a Szoljon.hu podcastjában!