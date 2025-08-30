augusztus 30., szombat

Ezzel a 2 használt autóval járna a legjobban, de nem akarná egyszerre az udvarán látni őket

Címkék#autó piac#Jászkunság#használt autó

Néhány százezer forintért már működőképes autóhoz lehet jutni Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ugyanakkor miközben a legdrágább használt autó ára vetekszik egy szolnoki családi ház értékével. Megnéztük, mennyiért kínálják a legolcsóbb és a legdrágább járműveket a térségben, és melyek a legkeresettebb márkák.

Major Angéla

Az autós piac Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében igen széles skálán mozog. A legdrágább használt autó ára elérheti egy szolnoki, nagyobb kertes házét, míg a legolcsóbb autót már egy–két havi rezsinek megfelelő összegért elvihetjük. Utánanéztünk, milyen lehetőségeket kínál a térség használt autó piaca. A Használtautó.hu, a Jóautók.hu, az Autó Jófogás és a Nesztor Kft. felületein böngészve több száz jármű közül válogathatunk.

A használt autó piacon továbbra is a sláger gépjárműveket keresik a legtöbben
A Jászkunságban a használt autó piacon kapható legolcsóbb jármű egy rezsi, míg a legdrágább egy luxus otthon áráért kapható
Fotó: illusztráció / MW Archivum

Kedvenc márkák a használt autó piacon

A milliós tétel alatti keresésekben továbbra is a Ford, Opel, Volvo, Renault, Volkswagen, Suzuki és Skoda dominál. A prémium kategóriában, 20–30 millió forintos ársávban a Mercedes, Audi, Toyota, Nissan, Honda, Lexus, Mitsubishi, BMW és Mazda szerepelnek a kínálatban. A TOP márkák között található az Alfa Romeo, Audi, Bentley, Chevrolet és a Chrysler.

A legdrágább használt autó a vármegyében

A vármegye jelenlegi legdrágább eladó autója Jászberényben található. Egy 2024–es gyártású, mindössze 6 ezer kilométert futott Mercedes AMG GT–ről van szó. A 585 lóerős, 3982 köbcentis, 9 sebességes modell ára 93 millió forint. Az ingatlan.com oldal árait nézve, ez az összeg már egy nagyobb szolnoki családi ház vagy belvárosi luxuslakás értékével vetekszik.

A Jászkunságban található használt autó a legolcsóbb kategóriában

A piac másik végletét egy 1999–es gyártású Daewoo Lanos 1.5  S Dolce képviseli. Az 1498 köbcentis, 86 lóerős autó mindössze 242 ezer kilométerrel a háta mögött mindössze 370 ezer forintért elvihető – ami egy átlagos háztartás 1–2 havi rezsije. Tehát az ára és a futásteljesítménye is vonzóvá teheti ezt az autót. A fent említett két autóval tehát mindenképp jól járnának az érintett vásárlók, bár eltérő okokból, de egyszerre biztosan nem vennék meg őket.

Stagnáló piac

A kereslet a szakértők szerint mostanában nem mutat növekedést. Péntek László, a szolnoki Nesztor Kft. használtautó–kereskedője portálunknak elmondta, főleg a slágerautókat, vagyis a Ford, Opel, Volkswagen modelleket keresik a vásárlók, valamint a városi terepjárók iránt növekedett meg az érdeklődés. – Kereskedői oldalról az elmúlt években nem növekedett a piac – hangsúlyozta a szakember. 

 

