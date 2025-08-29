Nem érdemes otthon maradni: színes hétvégi programokkal zárul az idei nyár

A hétvége kétségkívül a Szolnok Napjához kapcsolódó programokról szól, ugyanakkor a térségben több más lehetőség is várja azokat, akik mást is kipróbálnának a népszerű eseménysorozat mellett. Hétvégi programajánlónkban összegyűjtöttük azokat az eseményeket, amelyek garantáltan izgalmas élményeket ígérnek.

Hétvégi programajánlónkban fesztivál, sport és szórakozás is helyet kap

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Hétvégi programajánló – augusztus 29.

SZOLNOK Péntek este a FLOW Music Club ad otthont a „Viszlát nyári szünet!” karaoke party-nak, ahol 21 órától egészen hajnalig várják a bulizni vágyókat. A belépés ingyenes, a résztvevők pedig több műfaj közül választhatják ki kedvenceiket, hogy a szünet vége előtt még kiénekelhessék magukból örömüket vagy bánatukat.

A kilencvenes évekbe csöppenhetnek azok, akik a Beer&Burgers étterembe látogatnak pénteken és szombaton. Reggel 10 órától veszi kezdetét az időutazás, ahol a klasszikus slágerek mellett a nosztalgikus ízek is helyet kapnak. Belépni retró öltözetben ajánlott, asztalfoglalást követően.

Augusztus 30. – szombat

JÁSZBERÉNY Nyárzáró utcazene fesztivál pezsdíti fel a hétvégét. Nyolc helyszínen, több mint 30 zenész és zenekar dallamait hallhatják az érdeklődők. Délután 15 órától piknik, karikatúra készítés és táncház is helyet kap, majd 20 órától koccintásra várják az érkezőket.

MEZŐTÚR Az I. Juhász-Tóth László emléktornát rendezik meg a helyi sportcsarnokban. A főszerep természetesen a kézilabdáé lesz. Délelőtt a 2016-2017-ben született gyermekek számára tartanak kézilabda fesztivált, őket a 2014-2015-ös születésű sportolók követik. A cél, hogy Juhász-Tóth László emlékéhez méltó, színvonalas gyermekközpontú tornát valósítsanak meg.

TÖRTEL A motorosok szerelmeseinek kedvez a község szombati eseménye. Reggel 9 órától várnak minden érdeklődőt, legyen szó babettáról, vagy mopedről. A hangulatos zene mellett lehetőség sok tombolatárgy is várja a résztvevőket. Törtelről a motorosok Kőröstetétlenre is ellátogatnak az Árpád emlékműhöz.

Augusztus 31. – vasárnap

SZOLNOK A Tiszaligetbe várják azokat, akik aktívan szeretnének kikapcsolódni a nyár utolsó napján. A játszótér és a Búvár üdülő közötti füves területen reggel 8 órától veszi kezdetét a másfél órás jóga Bíró Melinda vezetésével. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.