5 órája

Izgalmas vízipisztolycsatára is invitálják a jászkunságiakat ezen a hétvégén

Címkék#városnap#program#kézműves#autocross#verseny

Ezen a hétvégén több helyszínen vízipisztolyozásra csábítják a kikapcsolódókat. Az Országos Vízipisztoly Csata rekordkísérlethez több vármegyei település fürdője is csatlakozott, aki vizeskedni akar, lesz lehetősége. Természetesen ezen kívül is változatos, színes események várják a jászkunságiakat. Ime a hétvégi programkínálat. Kedves olvasóink, szemezgessenek!

Rimóczi Ágnes

Most is változatos lesz a hétvégi programkínálat a Jászkunságban. Cikkünkben ízelítőt adunk az eseményekből, rendezvényekről.

változatos a hétvégi programkínálat
Hétvégi programkínálat: változatos, színes események várják a jászkunságiakat. Kedves olvasóink, szemezgessenek
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Augusztus 22. – Térzenével hangolódunk a hétvégére

SZOLNOK Folytatódnak a FireFit Hungary és a FireFit Európa-bajnokság programjai Tiszai Hajósok terén. Délelőtt tíz órától kezdődnek a kvalifikációs futamok.

Este hat órakor kezdődik a JubileumTérZene – az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar és a MÁV férfikar közös koncertje a Jubileum téren. A műsorban közreműködik az Ezüst Pelikán díjas, Megyei Príma díjas 103 éves Szolnoki Kodály Kórus, a férfikar állandó partnere, akikkel együtt vegyeskart alkotnak. A kórus karnagya Molnár Éva. A koncert ingyenes.

Augusztus 23. Lecsófőzés és vízipisztolyozás is csábít

BESENYSZÖG Szombaton rendezik meg a városnapot a Fecskelyuki Sportpályán. A programok a megnyitó után délután három órakor kezdődnek, változatos programok, szuper fellépők várják az érdeklődőket egész nap. Este fél tizenegytől fellép Dr Brs. A program keretében délután három órakor alkalmi kézműves kiállítás nyílik korábbi tanfolyamok tárgyaiból (fazekas- és nemeztárgyak), emellett nyílik egy amatőr festészeti tárlat is. Négy órától Bagossy Sándor korongozási bemutatót is tart.

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY Szombaton rendezik meg a IV. Polgárőr Családi napot a Vadasparkban. Reggel nyolckor sporthorgász verseny, fél kilenckor csülökfőző verseny kezdődik. Kilenc órától élőzene a csárda teraszán, tíz órakor tartják a megnyitót. Fél tizenegykor polgárőr nagymotorok bemutatója kezdődik, ugyanebben az időben Jászalsószentgyörgy KSE Öregfiúk és az ifjúsági csapat összecsapását láthatják a nézők. Délelőtt rendőrségi bemutatók, baleset-megelőzési játékok, délután pedig ugrálóvár, Eurobungee, csillámtetkó, arcfestés is várják az érdeklődőket.

JÁSZÁROKSZÁLLÁS Csábító illatok és finom ízek várják az érdeklődőket a szombati Lecsó Fesztiválon. A harmadik alkalommal megrendezett gasztroeseménynek ezúttal is a Jász Ház szolgál helyszínül, kapunyitás délután kettő órakor lesz. Itt garantáltan a lecsóé és a jó hangulaté lesz a főszerep.

A délutáni program is változatos lesz, zenés, táncos fellépések szórakoztatják a közönséget, háromnegyed kilenckor tűzijáték is lesz. Egész nap büfé, fagyi, kirakodóvásár, hajfonás, kovácsolás, lovagoltatás, kézműves foglalkozások, íjászkodás, népi játszótér, várja a kilátogatókat.

MARTFŰ A település fürdője is csatlakozott az Országos Vízipisztoly Csata rekordkísérlethez. Szombat délután kettő órától ragadnak „fegyvereket" a vállalkozó szellemű fürdőzők a tanmedencében. A vízipisztollyal érkező vendégek ötven százalékos kedvezménnyel léphetnek a fürdőbe ezen a napon.

MEZŐTÚR a Mezőtúri Strandfürdő és Fedett Uszodában is vízipisztolyozásra várják az érdeklődőket szombaton délután kettő órától az Országos Vízpisztoly Csata – rekordkísérlet keretében.

SZOLNOK A FireFit Európa-bajnokság egyéni versenyfutamok kezdődnek délelőtt tíz órakor a Tiszai Hajósok terén.

TÚRKEVE Autocross versenyt rendeznek a településen. Szombaton délelőtt tízkor kezdődnek az időmérők, majd kettőtől az első előfutam az autocross arénában.

Augusztus 24. – sporttal zárul a hétvégi programkínálat

MEZŐTÚR Az első gyerek horgászversenyt rendezik meg az Atlantisz Pihenőpark és Halásztanyán.

TÚRKEVE Folytatódik az Autocross verseny, reggel nyolctól előfutamok, délután kettőkor az elődöntők, háromkor pedig a döntők kezdődnek. A díjkiosztó öt órakor lesz.

 

