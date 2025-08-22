Izgalmas vízipisztolycsatára is invitálják a jászkunságiakat ezen a hétvégén

Most is változatos lesz a hétvégi programkínálat a Jászkunságban. Cikkünkben ízelítőt adunk az eseményekből, rendezvényekről.

Hétvégi programkínálat: változatos, színes események várják a jászkunságiakat. Kedves olvasóink, szemezgessenek

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Augusztus 22. – Térzenével hangolódunk a hétvégére

SZOLNOK Folytatódnak a FireFit Hungary és a FireFit Európa-bajnokság programjai Tiszai Hajósok terén. Délelőtt tíz órától kezdődnek a kvalifikációs futamok.

Este hat órakor kezdődik a JubileumTérZene – az Alföldi Olajbányász Fúvószenekar és a MÁV férfikar közös koncertje a Jubileum téren. A műsorban közreműködik az Ezüst Pelikán díjas, Megyei Príma díjas 103 éves Szolnoki Kodály Kórus, a férfikar állandó partnere, akikkel együtt vegyeskart alkotnak. A kórus karnagya Molnár Éva. A koncert ingyenes.

Augusztus 23. Lecsófőzés és vízipisztolyozás is csábít

BESENYSZÖG Szombaton rendezik meg a városnapot a Fecskelyuki Sportpályán. A programok a megnyitó után délután három órakor kezdődnek, változatos programok, szuper fellépők várják az érdeklődőket egész nap. Este fél tizenegytől fellép Dr Brs. A program keretében délután három órakor alkalmi kézműves kiállítás nyílik korábbi tanfolyamok tárgyaiból (fazekas- és nemeztárgyak), emellett nyílik egy amatőr festészeti tárlat is. Négy órától Bagossy Sándor korongozási bemutatót is tart.

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY Szombaton rendezik meg a IV. Polgárőr Családi napot a Vadasparkban. Reggel nyolckor sporthorgász verseny, fél kilenckor csülökfőző verseny kezdődik. Kilenc órától élőzene a csárda teraszán, tíz órakor tartják a megnyitót. Fél tizenegykor polgárőr nagymotorok bemutatója kezdődik, ugyanebben az időben Jászalsószentgyörgy KSE Öregfiúk és az ifjúsági csapat összecsapását láthatják a nézők. Délelőtt rendőrségi bemutatók, baleset-megelőzési játékok, délután pedig ugrálóvár, Eurobungee, csillámtetkó, arcfestés is várják az érdeklődőket.

JÁSZÁROKSZÁLLÁS Csábító illatok és finom ízek várják az érdeklődőket a szombati Lecsó Fesztiválon. A harmadik alkalommal megrendezett gasztroeseménynek ezúttal is a Jász Ház szolgál helyszínül, kapunyitás délután kettő órakor lesz. Itt garantáltan a lecsóé és a jó hangulaté lesz a főszerep.