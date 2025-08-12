Itt a bejelentés, amire minden horgász várt, fontos információ érkezett a jegyárakról is

A hazai akvakultúra kulcsfontosságú a horgászvizek egészséges, jó minőségű halállományának biztosításában, ezért a kormány 2027-ig több mint 20 milliárd forint forrást biztosít a szektor számára a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz keretében – jelentette be Nagy István agrárminiszter. A döntés befolyásolja a horgászjegyek árának alakulását is.

Kiemelkedő évet zárt tavaly a horgász szektor

Forrás: Szoljon.hu Archive

Így hat a bejelentés a horgászjegyek árára

A sajtótájékoztatón Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke közölte:

jövőre nem emelkednek a horgászjegyek árai.

Továbbá a támogatás révén a Mohosz többek között olyan projektekre kaphat forrást, mint az őshonos halállományok élőhelyeinek fejlesztésére, ívóhelyek létrehozására és helyreállítására, valamint az idegenhonos halfajok visszaszorítására – írta az MTI.

Kiemelkedő évet zárt tavaly a szektor

Nagy István agrárminiszter elmondta: a nyilvántartott 160 ezer hektár halgazdálkodási vízterületen és 26 ezer hektár halastóban tavaly 4879 tonna halat fogtak, ebből 4614 tonnát horgászok, ami 2,8 százalékos növekedés az előző évhez képest. A telepítések mennyisége 4071 tonna volt, összesen 6,7 milliárd forint értékben.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a regisztrált horgászok száma tavaly meghaladta az egymilliót, Magyarország pedig a nemzetközi horgászturizmus egyik éllovasa lett. A 2030-ig szóló Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiában 24 milliárd forint áll rendelkezésre a fenntartható turizmus fejlesztésére – írta a Pecaverzum.hu.

Dérer István, a MOHOSZ elnökhelyettese hozzátette: a szabadidős horgászat éves forgalma mintegy 30 milliárd forint, a halgazdálkodásé pedig 120 milliárd forint felett van, több ezer embernek biztosítva munkát.

Ugyanakkor a klímaváltozás komoly kihívás elé állítja az ágazatot, ezért idén minden eddiginél több forrást fordítanak haltelepítési pályázatokra.

Versenyszinten is a legjobbak között

Nagy István hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a világ élvonalába tartozik az édesvízi horgászversenyek terén. A magyar válogatott tavaly 30 rangos nemzetközi megméretésen vett részt, köztük 23 világ- és Európa-bajnokságon, és az érmek száma alapján a világranglista második helyén zárt. A jelenlegi eredmények alapján várhatóan 2025 is kimagaslóan sikeres év lesz a hazai horgászsport számára.