24 órán át horgásztak Tiszapüspökiben – nem hinné, milyen hal hozta a legjobb mérleget!

Idén is megtartotta hagyományos 24 órás horgászversenyét a Szőke Tisza Horgászegyesület Tiszapüspökiben. A megmérettetés augusztus 16-án rajtolt, és bár a kánikula próbára tette a horgászokat, a lelkes résztvevők kitartóan helyt álltak. Az első fogásra sem kellett sokat várni: reggel 8 óra 5 perckor már egy ponty akadt horogra.

Jó hangulatban zajlott az idei 24 órás horgászverseny Tiszapüspükiben

Forrás: facebook.com / Bander József

A 24 órás horgászverseny legnagyobb kifogott hala meglepetést okozott

A verseny fő zsákmánya idén is a ponty volt, hiszen korábban 8 mázsa került belőlük a folyóba. Mégis, a legnagyobb hal díját egy busa hozta el: Sovágó Krisztián 6,13 kilós példánya bizonyult a legnagyobbnak. A végeredmények így alakultak:

helyezett: Kálmán József – 44,34 kilogramm összfogás helyezett: Tóth István – 23,17 kilogramm helyezett: Sovágó Krisztián – 15,55 kilogramm

Különdíj: Molnár Lilien

Az összesített fogás pedig elérte a 142,87 kilogrammot.

Jeges Gábor, az egyesület elnöke elmondta: a 24 órás horgászverseny mára hagyománnyá vált, minden évben nagyjából ugyanennyi résztvevővel zajlik.

Idén 21 versenyző nevezett, ami az átlagos létszámnak felel meg. A meleg most külön kihívást jelentett, 38 fokban horgászni nem egyszerű, de mindenki becsülettel végigcsinálta

– fogalmazott.

A versenyzők már előző nap kitelepültek, sátrakkal és élelemmel készültek, a szervezők pedig gondoskodtak a jó hangulatról: volt közös pörköltvacsora, hideg sör és frissítő, valamint egy kis köszöntőpálinka is.

A Szőke Tisza Horgászegyesület köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a rendezvényt, külön kiemelve a támogatók felajánlásait és a Tiszapüspöki Községi Polgárőr Egyesület munkáját.

Bár a hőség rendkívül megnehezítette a versenyt, a jó társaság, a közösségi élmény és a szép fogások mindenképpen feledhetetlenné tették az idei 24 órás horgászversenyt.

A horgászok számára pedig jó hír, hogy az idény még nem ért véget, hiszen nemrég újabb haltelepítés történt a Tisza-tónál: ezúttal négyezer kilogramm fogható méretű, háromnyaras pontyot telepítettek a tározóba, melyről látványos videót is készült. Hogy a nyárutó lelkes horgászai hol tudnak „rámenni” az újonnan telepített pikkelyesekre, ebből a cikkből megtudhatja.