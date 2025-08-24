1 órája
24 órán át horgásztak Tiszapüspökiben – nem hinné, milyen hal hozta a legjobb mérleget!
Tiszapüspökiben idén is nagy érdeklődés kísérte a Szőke Tisza Horgászegyesület rendezvényét. A minapi, hagyományos 24 órás horgászverseny forróságban zajlott, de a lelkes pecások így is szép eredményeket értek el. A legnagyobb fogás azonban idén nem egy ponty volt!
Újabb fogás
Forrás: facebok.com / Bander József
Idén is megtartotta hagyományos 24 órás horgászversenyét a Szőke Tisza Horgászegyesület Tiszapüspökiben. A megmérettetés augusztus 16-án rajtolt, és bár a kánikula próbára tette a horgászokat, a lelkes résztvevők kitartóan helyt álltak. Az első fogásra sem kellett sokat várni: reggel 8 óra 5 perckor már egy ponty akadt horogra.
A 24 órás horgászverseny legnagyobb kifogott hala meglepetést okozott
A verseny fő zsákmánya idén is a ponty volt, hiszen korábban 8 mázsa került belőlük a folyóba. Mégis, a legnagyobb hal díját egy busa hozta el: Sovágó Krisztián 6,13 kilós példánya bizonyult a legnagyobbnak. A végeredmények így alakultak:
- helyezett: Kálmán József – 44,34 kilogramm összfogás
- helyezett: Tóth István – 23,17 kilogramm
- helyezett: Sovágó Krisztián – 15,55 kilogramm
Különdíj: Molnár Lilien
Az összesített fogás pedig elérte a 142,87 kilogrammot.
Jeges Gábor, az egyesület elnöke elmondta: a 24 órás horgászverseny mára hagyománnyá vált, minden évben nagyjából ugyanennyi résztvevővel zajlik.
Idén 21 versenyző nevezett, ami az átlagos létszámnak felel meg. A meleg most külön kihívást jelentett, 38 fokban horgászni nem egyszerű, de mindenki becsülettel végigcsinálta
– fogalmazott.
A versenyzők már előző nap kitelepültek, sátrakkal és élelemmel készültek, a szervezők pedig gondoskodtak a jó hangulatról: volt közös pörköltvacsora, hideg sör és frissítő, valamint egy kis köszöntőpálinka is.
A Szőke Tisza Horgászegyesület köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a rendezvényt, külön kiemelve a támogatók felajánlásait és a Tiszapüspöki Községi Polgárőr Egyesület munkáját.
Bár a hőség rendkívül megnehezítette a versenyt, a jó társaság, a közösségi élmény és a szép fogások mindenképpen feledhetetlenné tették az idei 24 órás horgászversenyt.
A horgászok számára pedig jó hír, hogy az idény még nem ért véget, hiszen nemrég újabb haltelepítés történt a Tisza-tónál: ezúttal négyezer kilogramm fogható méretű, háromnyaras pontyot telepítettek a tározóba, melyről látványos videót is készült. Hogy a nyárutó lelkes horgászai hol tudnak „rámenni” az újonnan telepített pikkelyesekre, ebből a cikkből megtudhatja.
Rengeteg rendőrt riasztottak, amikor kiderült, kinek a házához vezette a járőrt a rendőrkutya
Csodálatos ének- és trombitaszó csendült fel fel a szolnoki téren – galériával