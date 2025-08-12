Nézzünk fel, és csodát látunk: ezen az éjjelen a legfényesebb hullócsillagok várnak ránk!

A nyár egyik legszebb látványossága a Perseidák meteorraj, melynek idején gyönyörű csillaghullásban lehet részünk. Természetesen, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, ám akkor Magyarország több pontján is káprázatos módon mutatkoznak meg a hullócsillagok. Ehhez pedig nem kell más, csak egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely és egy kis türelem.

A hullócsillagok több mint száz kilométer magasról is látható fénycsíkként jelennek meg az égen, így távcső se kell ahhoz, hogy láthassuk őket

Fotó: Illusztráció / Forrás: Mészáros János Archív

Hullócsillagok az égen: ne maradjon le!

Ahogy korábban is írtuk hírportálunkon: a Perseidák első meteoritjai már július 14-én feltűntek az égen, és az egész megfigyelési időszak szeptember 1-ig tart.

Ebben az időszakban bolygónk áthalad a Swift-Tuttle üstökös – mely 133 évente kerüli meg a Napot – által hátrahagyott törmelékmezőn, és útja mentén apró porszemeket, szikladarabokat hagy maga után. Amikor ezek a részecskék belépnek a Föld légkörébe, a súrlódás hatására felizzanak és hullócsillagként jelennek meg az égen.

A szakértők szerint idén is akár óránként 50-100 meteor is átszelheti az eget, és nem kizárt, hogy néhány igazán fényes tűzgolyót is láthatunk.

Augusztus 12-én éjjel tetőzik a csillaghullás

A legnagyobb aktivitásra augusztus 11. és 13. között számíthatunk, különösen késő este és hajnali órákban – mondta korábban hírportálunknak Ujlaki Csaba, szolnoki csillagász.

Tetőzése szerdára virradóra várható, ez időn belül is éjféltől hajnal 4 óráig lesz legintenzívebb aktivitása.

És mi ki kell ahhoz, hogy szabad szemmel is láthassuk a Perseida meteorrajt? Nos, ez korábbi cikkünkből kiderül.