Klára névnap

Perseidák

Nézzünk fel, és csodát látunk: ezen az éjjelen a legfényesebb hullócsillagok várnak ránk!

Igazi különlegességet tartogat nekünk az augusztusi éjszakai égbolt. Óránként több tucat hullócsillag is feltűnhet az égen, ráadásul ma éjjel még intenzívebb látványban lehet részünk.

Dobos Zsófia Tünde

A nyár egyik legszebb látványossága a Perseidák meteorraj, melynek idején gyönyörű csillaghullásban lehet részünk. Természetesen, ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, ám akkor Magyarország több pontján is káprázatos módon mutatkoznak meg a hullócsillagok. Ehhez pedig nem kell más, csak egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely és egy kis türelem. 

Augusztusban látványos hullócsillag esőben lehet részünk
A hullócsillagok több mint száz kilométer magasról is látható fénycsíkként jelennek meg az égen, így távcső se kell ahhoz, hogy láthassuk őket
Fotó: Illusztráció / Forrás: Mészáros János Archív

Hullócsillagok az égen: ne maradjon le!

Ahogy korábban is írtuk hírportálunkon: a Perseidák első meteoritjai már július 14-én feltűntek az égen, és az egész megfigyelési időszak szeptember 1-ig tart. 

Ebben az időszakban bolygónk áthalad a Swift-Tuttle üstökös – mely 133 évente kerüli meg a Napot – által hátrahagyott törmelékmezőn, és útja mentén apró porszemeket, szikladarabokat hagy maga után. Amikor ezek a részecskék belépnek a Föld légkörébe, a súrlódás hatására felizzanak és hullócsillagként jelennek meg az égen.

A szakértők szerint idén is akár óránként 50-100 meteor is átszelheti az eget, és nem kizárt, hogy néhány igazán fényes tűzgolyót is láthatunk.

Augusztus 12-én éjjel tetőzik a csillaghullás

A legnagyobb aktivitásra augusztus 11. és 13. között számíthatunk, különösen késő este és hajnali órákban – mondta korábban hírportálunknak Ujlaki Csaba, szolnoki csillagász.

Tetőzése szerdára virradóra várható, ez időn belül is éjféltől hajnal 4 óráig lesz legintenzívebb aktivitása.

És mi ki kell ahhoz, hogy szabad szemmel is láthassuk a Perseida meteorrajt? Nos, ez korábbi cikkünkből kiderül.

 

