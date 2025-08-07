Hatalmasat megy az a videó, melyben Szolnok ikonikus épületei tűnnek fel – felismeri őket?

Bár sokan nap mint nap közlekednek a vármegyeszékhelyen, a helyi ikonikus épületek sokszor már annyira természetesen magasodnak Szolnok különböző pontjain, hogy különleges jegyeik fel sem tűnnek. A város több brutalista stílusú építménynek is otthont ad – egyesek nem kedvelik ezt az irányzatot, mások viszont megtalálják a szépséget a szögletes formákban, az előző rendszert idéző városi hangulatban is. A videót készítő TikTok-tartalomgyártó, Horváth Endre is ez utóbbi csoportba tartozik – ő nem csupán dokumentálta ezeket az épületeket, hanem nosztalgikus, mégis friss szemlélettel mutatta be Szolnok épített örökségét. Felvételein megjelenik a Pelikán Hotel, a 24 emeletes toronyház, valamint más, kevésbé ismert helyszínek is.

Az egyik ikonikus épület a városban a 24 emeletes toronyház

Fotó: Nagy Balázs

Fókuszban Szolnok ikonikus épületei

Horváth Endre – vagy ahogyan sokan ismerhetik, „A Város és én” nevű TikTok-fiók tulajdonosa – rendszeresen tart tematikus napokat, melyek alapján videóit is készíti. Már régóta tervezte, hogy egy sajátos, kelet-európai hangulatot idéző videót készít, ezért legutóbbi felvételében Szolnok brutalista épületeit mutatta be követőinek.

– Szolnokról már több videóm is készült, és mivel itt több ilyen jellegű épület található, ideális helyszínnek tűnt a tematikus naphoz – mesélte Endre, amikor arról kérdeztük, miért pont Szolnokra esett választása.

Több ikonikus helyszínre is ellátogatott

A tartalomgyártó számos épületet megörökített, például a Pelikán Hotel épületét, a Vízügyi székházat, a Várkonyi téri toronyházat, a vásárcsarnokot és néhány kocsmát is. Ami a legjobban elragadtatta, az a vasútállomásnál magasodó 24 emeletes toronyház.

– Ami nagyon látványos, az a 24 emeletes épület. Szerintem mindenféleképpen nagyon grandiózus, mert megmarad az ember emlékezetében, ha látja – emelte ki.

Endre számára a Pláza mellett található egyik kisebb kocsma is nagyon hangulatosnak bizonyult. Elmondása szerint az egység árai is a múltat idézik, a hangulat pedig kifejezetten barátságos volt. Úgy látta, hogy a vendégek ismerik egymást, és egy családias légkör uralkodott a presszóban.